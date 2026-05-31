Cercado y Sacaba apuestan por el Día del Peatón para bajar el esmog

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 31/05/2026 a las 9h37
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El Día del Peatón y del Ciclista se desarrolla este domingo 31 de mayo en los municipios de Cercado y Sacaba, de 9:00 a 18:00, con actividades recreativas, deportivas y ambientales, en una época marcada por el incremento de la contaminación atmosférica debido al descenso de temperaturas por el paso del otoño al invierno, según la Red de Monitoreo de Calidad del Aire (Red MoniCA).

La responsable de la Red MoniCA, Fabiola Cáceres, explicó que durante mayo, junio y julio la calidad del aire en Cochabamba tiende a deteriorarse por el descenso de temperaturas, la inversión térmica y los vientos suaves que limitan la dispersión de contaminantes.

La especialista indicó que actualmente el índice de calidad del aire pasó de niveles “buenos” a “regulares”, con tendencia a empeorar, lo que representa un riesgo para la salud de la población, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.

Detalló que el material particulado (hollín) es uno de los contaminantes más relevantes en este periodo, generado principalmente por el parque automotor, responsable de cerca del 80% de la contaminación atmosférica en el municipio.

Caceres indicó que el Día del Peatón permite reducir hasta en un 30% los niveles de contaminación y contribuye a la concientización ambiental.

“Las nueve horas de restricción vehicular ayudan a disminuir la contaminación acumulada durante al menos dos días”, explicó.

Este mes solo los municipios de Cercado y Sacaba realizan el Día del Peatón. Los demás municipios del eje metropolitano suspendieron la actividad.

En el municipio de Cercado, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba con actividades que incluyen la caravana ciclística desde el parque Ollantay hasta la Fexco, además de carreras 7K, concursos recreativos como volantines, autos de antaño y carreras de burbujas, junto a actividades culturales y familiares.

Actividades

También se prevén recorridos turísticos y actividades en el Cristo de la Concordia y la Coronilla, donde se desarrollan propuestas deportivas y recreativas.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia informó que se despliega brigadas móviles para la entrega de 10.000 manillas de seguridad para menores, para prevenir extravíos.

En Sacaba, la Alcaldía prevé una jornada que inicia con una caravana ciclística desde Pacata (Servicio de Caminos) hasta la plaza principal 6 de Agosto, además de actividades deportivas, recreativas y culturales en distintos distritos, con juegos tradicionales y ferias de concientización ambiental.

El Gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, invitó a toda la población cochabambina a participar de una jornada dedicada al deporte y la  recreación en el complejo Félix Capriles donde se desarrollarán actividades deportivas.

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