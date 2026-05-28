Sebastián Putz avanza a la semifinal de MasterChef y Pablo Fernández reacciona: “Es un crack y se lo merece”

La tensión se apoderó de las cocinas de MasterChef Celebrity Bolivia luego de que se definiera quién avanzaría a la semifinal entre Sebastián Putz y Pablo Fernández. Finalmente, los jueces anunciaron que, por sabor y técnica, Sebastián sería quien continuaría en competencia.

El momento sorprendió incluso al propio Sebastián, quien no podía creer la noticia tras escuchar su nombre como semifinalista. Por su parte, Pablo Fernández reaccionó inicialmente entre bromas y aseguró que pensó que todo era una broma al escuchar el resultado.

Sin embargo, después del anuncio, Pablo decidió hablar del tema y aseguró sentirse feliz por Sebastián. El presentador comentó que, desde hace tiempo, pensaba que Putz sería uno de los semifinalistas del reality y destacó su desempeño dentro de la competencia.

“A eso río en la puerta, pero mañana no se me escapa”, comentó entre risas, dejando claro que todavía mantiene el espíritu competitivo.

Además, felicitó públicamente a Sebastián y afirmó que “es un crack”, asegurando que tiene totalmente merecido su lugar en la semifinal. Incluso, lanzó un mensaje que emocionó a los seguidores del programa: “Nos veremos en la final”.

Ahora, el público está expectante por conocer quiénes lograrán llegar hasta la última etapa de la competencia culinaria más comentada del país.