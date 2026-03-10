Debate: TSE sortea los bloques y la posición de participación de los candidatos a gobernadores

Este martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo el sorteo público para la ubicación de los candidatos a gobernadores en La Paz, rumbo al debate, previsto para este miércoles.

El sorteo se hizo para acomodar a los candidatos en dos bloques y conocer la posición de su participación.

Las organizaciones políticas del bloque 1 son: Venceremos, participación 6; Innovación Humana, posición 3; Movimiento Tercer Sistema (MTS), posición 8; Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), lugar 7; UPC, posición 2; ASP, posición 4; VIDA, posición 1; NGP, posición 5.

Las organizaciones políticas del bloque 2 son: PDC ubicación 6; Jallalla, posición 1; Patria Sol, posición 8; Suma por el Bien Común; lugar 9; Somos La Paz, posición 7; APB-Súmate, lugar 5; MPS, lugar 2; Alianza Unidos por los Pueblos, posición 3; Libre, posición 4; NGP, posición 5.

El sorteo se realizó en medio de discusiones de algunos delegados, ya que, solo 14, de los 17 asistieron ayer a la reunión sobre los debates.