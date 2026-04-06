En un manuscrito, Arce denuncia que es víctima de la violación de sus derechos fundamentales

Desde la cárcel de San Pedro, el expresidente del Estado Luis Arce Catacora hizo una carta manuscrita que fue publicada desde sus redes sociales y en la que denuncia que es víctima de la violación de derechos fundamentales.

Esta es la primera parte de la carta de tres hojas en las que sostiene que fue "secuestrado al margen de la ley".

"Mi firme denuncia sujeto a las graves vulneraciones de derechos que se vienen cometiendo en mi contra, en un contexto que compromete no solo mi integridad persona, sino también la vigencia plena del estado de derecho y las garantías constitucionales que deben amparar a todo ciudadano y ciudadana

En los últimos tiempos ha sido objeto de acciones, decisiones y actuaciones que erosionan principios fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, así como enlos instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado Plurinacional de Bolivia es parte.

Entre estos derechos se encuentra el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa material y técnica, a la tutela judicial efectivo, así como a las garantías de imparcialidad, legalidad y seguridad jurídica.

Fui privado de mi libertad el 10 de diciembre de 2025 sin que exista una orden legal de aprehensión, en un acto arbitrario que solo puede calificarse como un secuestro al margen de la ley. Este hecho resulta aún más grave si se considera que a l concluir mi mandato decidí permanecer en el país, donde me encontraba desarrollando mi usual labor académica, como lo hecho desde la década de los años 90...".



