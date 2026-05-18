Bloqueos persisten y marcha evista anuncia que ingresará a La Paz

País
Redacción Central
Publicado el 18/05/2026 a las 8h17
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A pesar del operativo de desbloqueo que ejecutaron el sábado la Policía y las FFAA denominado “Corredor Humanitario”, las carreteras continúan cerradas principalmente en La Paz. Y, la marcha del sector evista llegó ayer a El Alto y prevé ingresar hoy a la ciudad de La Paz hasta la plaza Murillo, según sus dirigentes.

La situación de la población afectada por los bloqueos es cada vez más crítica. Ese es el caso de transportistas que se hallan en el camino de La Paz a Oruro. “Estamos sin agua y sin comida por 10 días”, dijo uno de los transportistas que está varada en el puente Desaguadero sin agua y comida.

Contó que los choferes están desesperados porque los bloqueos se incrementan al punto de llenar la carretera de piedras y levantar barricadas con promontorios de tierra a lado de los camiones para inmovilizarlos completamente.

En Cochabamba los bloqueos comenzaron ayer en el cono sur en el sector de Cruce Vacas y en el camino a Mizque, en Molinos. La Central Campesina “El Morro” anunció un bloqueo de caminos en el puente de Huayllani, en la ruta al oriente. En el occidente, la Policía resguarda el puente de Parotani ante el anuncio de un bloqueo.

Marcha

La denominada marcha por la vida para salvar Bolivia impulsada por sectores afines al evismo llegó ayer domingo hasta El Alto y prevé hacer su ingreso a La Paz este lunes, según los reportes de los propios movilizados que son reflejados a través de la radio Kawsachun Coca.

El ingreso a La Paz se dará también al inicio de una tercera semana de bloqueos que se registran en el occidente del país por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari, principalmente en el departamento paceño.

Desde Kawsachun Coca reflejan que la marcha se da “en repudio a las acciones, leyes y decretos del gobierno de Rodrigo Paz”, apuntando a escenario como la situación económica que incide en los precios de la canasta familiar y la gasolina desestabilizada.

En su ingreso a El Alto, los movilizados lanzaban arengas pidiendo la renuncia del jefe de Estado y sus ministros, según Unitel.

Reacciones

La Embajada de los Estados Unidos condenó ayer las acciones de desestabilización del gobierno democráticamente elegido al mando del presidente Rodrigo Paz, a quien expresó su apoyo.

“Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz Pereira y lo apoyamos en sus esfuerzos por restablecer el orden en aras de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, expresó la embajada mediante sus redes sociales.

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, afirmó estar dispuesto a mediar, si es invitado, ante la situación política por la que atraviesa Bolivia a la que calificó como una “insurrección popular”.

“Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”, posteó en su cuenta en X.

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