Conozca los pasos para instalar el decodificador que permite recibir la televisión digital

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirmó que el apagón analógico inicia este sábado 30 de mayo en el eje troncal del país y para recibir la televisión digital no es necesario comprar un televisor nuevo sino un decodificador que se los puede instalar en tres pasos:

Primero, conecte la antena al puerto que dice ANT INT en el decodificador.

Conecte el decodificador a su televisor. Puede ser con cable HDMI o con el cable RCA que son los cables rojo, blanco y amarillo.

Encienda el decodificador, entre al menú y seleccione búsqueda automática de canales

Luego de realizar esos tres pasos, podrá disfrutar de la televisión digital terrestre. De acuerdo con los datos de la ATT, el precio referencial de un decodificador oscila desde Bs 120 hasta Bs 300.

Se recomienda comprar, de las tiendas de venta de artículos electrónicos, el decodificador para televisión digital o decodificador ISDBT. Con estas características los vendedores ofertarán los equipos disponibles.

No obstante, la ATT aclaró que un TV Box y decodificador digital sirven para cosas diferentes, no son lo mismo.

Para quienes quieren entender todo sobre el apagón analógico, la ATT puso a disposición la capacitación en la plataforma en YouTube (https://youtu.be/mYm-FAwzy-g?si=3Ym9dV0Pp_K_MYBG) mediante la cual, los usuarios aprenderán qué es, cómo afecta y qué necesitan hacer para seguir disfrutando de la señal digital sin problemas.

Primera fase del apagón analógico

Tras postergaciones, la primera fase del apagón analógico en el territorio nacional arrancará este sábado, 30 de mayo, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y poblaciones y ciudades cercanas a estos tres departamentos

La segunda fase de ese proceso está programada para el 30 de mayo de 2028, abarcando ciudades intermedias como Cobija, Oruro, Potosí, Valle Alto y poblaciones mayores a 40.000 habitantes; mientras que la tercera y última fase, está fijada para el 30 de mayo de 2030 en el resto del país.