COB manda al Gobierno una “conminatoria para la pacificación”

Luego de más de 45 días de haber comenzado sus medidas de presión, la Central Obrera Boliviana (COB) ha decidido en ampliado enviar al Gobierno una “conminatoria y planteamiento para la pacificación” del país. Espera que la atención sea inmediata, aunque aclaró que continuarán movilizados reclamando la renuncia del presidente.

“Se ha decidido, en consulta de todos los actores, enviar al Gobierno (...) una conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país, que tiene que ser atendida de manera inmediata porque así como han trabajado para penalizar, criminalizar, muchos decretos, para abrogar la ley Copa que (limitaba el margen de acción de las fuerzas del orden en estados de) excepción, tienen que ponerse a trabajar de manera inmediata si existe la intención política de solucionar este problema”, manifestó el ejecutivo cobista Mario Argollo.

Advertencia

Advirtió que, de no existir respuesta del Gobierno, las protestas se masificarán en las calles y en las carreteras, en demanda de la renuncia del presidente.

El dirigente sindicalista agradeció de manera reiterada a los sectores movilizados, que se sumaron a las protestas durante este periodo. Negó que los representantes se hayan “vendido”.

Sin embargo, Argollo lamentó también que las movilizaciones se hayan politizado y “ensuciado”, en particular con las denuncias de vínculos con Evo Morales. “Tenemos que recalcar aquí ante la población que no ha existido ninguna intención de favorecer a ningún viejo político en el país”, recalcó.

También manifestó que no se puede llegar a un grado de confrontación entre el mismo pueblo boliviano.

Evocando al fallecido dirigente Orlando Gutiérrez, Argollo dijo que un dirigente, así como llama a la movilización, también tiene que saber llamar a la pacificación.

Argollo justificó las medidas de presión bajo el argumento de querer evitar las privatizaciones. “Mil disculpas a todos los ciudadanos que tal vez no han comprendido nuestra movilización, pero ha sido en beneficio del país para que nuestro país a futuro tenga días mejores”, agregó.