El estado de excepción permite el desbloqueo pacífico de las carreteras

El estado de excepción en todo el país se decretó alrededor de la 1 de la madrugada de ayer,sábado, y hasta las 21:00, el número de puntos de bloqueo se redujo a 34, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

En horas de la tarde, en Cochabamba, un contingente policial fue atacado en el sector de Cruce Aguirre, carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, con piedras lanzadas desde la parte alta de un cerro, lo que obligó a su repliegue y reorganización del operativo.

De manera preliminar, también se reportaron agresiones con piedras y el uso de dinamita durante el avance policial en la misma ruta , lo que elevó el nivel de riesgo de la intervención.

En el caso de la carretera La Paz-Oruro, el operativo de desbloqueo desde El Alto llegó hasta la tranca de Achica Arriba, en el inicio de la doble vía que une a ambos departamentos. La Policía se replegó luego de llegar hasta esta zona, según un reporte de Unitel.

Según el mapa de transitabilidad de la ABC, los cortes de vía a causa de conflictos sociales se concentran en cuatro departamentos. El más afectado es La Paz con 15 puntos de bloqueo. Le siguen Cochabamba con 13, Oruro con 4 y Santa Cruz con 2.

Decreto supremo

La madrugada del sábado, el Ejecutivo dispuso mediante el Decreto Supremo 5636 la declaratoria de estado de excepción a nivel nacional por un periodo de 90 días, con el objetivo de restablecer la normalidad en el país tras 50 días de bloqueos de carreteras que provocaron una crisis económica y humanitaria en varias capitales.

La medida, ejecutada horas después de la firma del acuerdo entre el Gobierno y la COB, prohíbe los bloqueos de vías y las concentraciones masivas.

Ayer, más de 150 camiones que permanecían varados en la zona de Confital, Sayari y Bombeo, en la carretera Oruro-Cochabamba fueron liberados tras el desbloqueo de esa ruta, según informó el diario cruceño El Deber. Los vehículos habían quedado retenidos por más de 30 días debido a las interrupciones en la vía y finalmente podrán retomar su retorno a sus lugares de origen.

En el punto de bloqueo en San Julián, que une Santa Cruz de la Sierra con la Chiquitania y con el Beni, las autoridades departamentales, entre ellas el gobernador Juan Pablo Velasco, gestionaban ayer un acercamiento para instalar una mesa de diálogo con los bloqueadores.

“Estamos en constante contacto con la gente de San Julián para evitar que la Policía y los militares vayan; primero quiero ir yo para tratar de dialogar, firmar acuerdos y levantar pacíficamente, eso es lo que estamos coordinando con la comandancia de la Policía”, dijo Velasco.

En la vía que une La Paz y El Alto con la localidad fronteriza de Desaguadero aún se registran puntos de bloqueo. Desde la urbe alteña, los vehículos pueden llegar hasta el Puente Seke, donde aún deben transitar con precaución por “las alfombras de piedras y escombros que dejaron los bloqueadores”. Según el reporte de Unitel, los puntos de bloqueo están activos en Laja, donde los manifestantes hacen turnos para continuar con las medidas de presión.

La Paz-Oruro

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informó ayer que la intervención conjunta de las FFAA y la Policía en la carretera troncal La Paz-Oruro consistió principalmente en la limpieza de la vía, más que en un operativo de desbloqueo, debido a la escasa resistencia encontrada en los puntos intervenidos.

“La verdad que ha sido más una limpieza, porque hemos encontrado los trayectos prácticamente con bloqueos fantasmas, es decir, promontorios de tierra, con piedras, pero realmente no ha habido ningún tipo de resistencia”, señaló la autoridad durante una inspección.

“No se ha tirado ningún gas lacrimógeno, no se ha hecho ningún acto de fuerza”, remarcó.

El ministro destacó la actitud de los pobladores de la zona, quienes facilitaron el trabajo de las fuerzas del orden y expresaron su disposición de retornar a la normalidad.