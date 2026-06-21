Lara quiso frenar el estado de excepción y 'se descompensó' para no participar de la votación

El presidente nato de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, tuvo un particular desempeño en el conflicto que ingresa a su recta final, y fue más llamativo en relación con el estado de excepción que fue aprobado la madrugada de este domingo. Opositor a la medida, no participó en su votación con el argumento de que sufrió un problema de salud.

El presidente del Senado, Diego Ávila, informó que Lara, sufrió una descompensación médica durante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y tuvo que ser trasladado a un centro médico de emergencia.

Ávila señaló que se le brinda toda la solidaridad y apoyo, aunque no ofreció mayores detalles sobre su estado de salud. La autoridad abandonó la sesión en la que se debate el decreto de declaratoria de Estado de Excepción.

Desde el inicio, Lara expresó su rechazo al estado de excepción y pidió el diálogo entre los actores del conflicto.

Luego de que el presidente Rodrigo Paz dictó el estado de excepción, Lara convocó de inmediato a la sesión de la Asamblea Legislativa, aunque tenia el plazo de 72 horas para su aprobación. Esta medida, que incluía la participación presencial de senadores y diputados, desató criticas de los legisladores porque hubo quienes no pudieron llegar a la convocatoria.

Una vez instalada la sesión de aprobación del legislativo, Lara la presidió en su etapa inicial, pero luego la abandonó con el argumentó de que sufrió una descompensación de su salud por lo que fue llevado a un centro médico. A las 02.30, el estado de excepción fue aprobado sin su presencia.