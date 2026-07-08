Renuncia la ministra de Turismo y Culturas, Cinthya Yañez

La ahora exministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yañez, presentó su renuncia irrevocable al cargo y aseguró que, aunque hubo avances en su gestión, no fue posible concretar todos los objetivos debido al impacto que tuvieron los bloqueos sobre sectores estratégicos para la economía.

"Durante este periodo alcanzamos importantes avances; sin embargo, no todos los objetivos planteados pudieron concretarse en el tiempo previsto debido a situaciones adversas, como los bloqueos que afectaron gravemente a sectores sensibles y estratégicos para la economía nacional", señala la carta dirigida al presidente difundida por Asuntos Centrales.

En la misiva, Yañez destacó que su despacho elaboró un Plan de Acción de Emergencia para los sectores turístico, gastronómico y cultural, con medidas orientadas a la reactivación económica, la protección del empleo y la recuperación de la imagen internacional de Bolivia.

Asimismo, enumeró proyectos que deja encaminados, entre ellos la construcción de la Marca País para turismo, proyectos de ley sobre turismo sostenible, gastronomía y el Fondo de Fomento al Turismo, además del Sistema Nacional de Inteligencia Turística y obras de infraestructura y restauración del patrimonio cultural.

Finalmente, solicitó que se designe "a la brevedad posible" a un nuevo ministro o a una autoridad interina para garantizar la continuidad administrativa y técnica de los programas y proyectos en ejecución.