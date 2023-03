Boliviana fue capturada en Sri Lanka por portar droga y podría recibir pena de muerte

Carola C., una joven madre, de 26 años, oriunda de Montero, Santa Cruz, fue capturada en Sri Lanka, un país al sur de la India, por portar droga líquida, camuflada en su ropa y equipaje, y, por lo tanto, podría recibir pena de muerte.



"Es muy triste toda esta situación que está pasando toda la familia, no solamente yo", indicó entre lágrimas, la madre de la joven, quien contó que su hija fue detenida el pasado 1 de marzo.



La mujer detenida tiene dos hijos y se conoce que recibiría al menos 500 dólares por el traslado de las sustancias controladas.



"Cuando yo supe la noticia, ella ya estaba allá, presa. Me enteré por una llamada que le hice a una sobrina. (Mi hija) me ha dicho que le perdone y que me haga cargo de los niños", relató la familiar.



Con desesperación, la madre pidió ayuda a la Cancillería boliviana para que su hija no sea juzgada con la pena de muerte.



"Me enteré de que ya le dieron 25 años de cárcel. Yo pido a las autoridades, a la Cancillería, que me ayuden a atraerla acá para saldar sus cuentas, sus penas que tenga ella allá. Se dice que hay pena de muerte para los narcotraficantes", expuso.



Sri Lanka es una nación insular al sur de la India. La violación, el narcotráfico y el asesinato están castigados con la pena de muerte.



Entretanto la embajada de Bolivia en India informó que tiene conocimiento del proceso judicial en contra de la connacional, aclarando que aún no existe una sentencia.



"Al igual que en situaciones similares, la Embajada realiza el seguimiento al presente caso a la espera de una información oficial sobre la detención por parte de las autoridades de Sri Lanka, con el fin de velar por el debido proceso y garantizar los derechos fundamentales de las y los bolivianos residentes en el exterior", expresa el comunicado de la embajada de Bolivia en India.