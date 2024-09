El padre del niño que sufrió agresiones denuncia que la madre se llevó a su hijo con engaños

Un niño de seis años fue hallado con heridas y hematomas en su cuerpo, por la zona de Pacata, y posteriormente fue trasladado a un centro médico y derivado a una casa de acogida. Según el padre, hace dos semanas, la madre pidió llevarse al menor con la promesa de devolverlo en dos horas. El progenitor indicó que desde hace cuatro años tiene la tutela de su hijo.

“Hace dos semanas, ella (la madre) se presentó en mi domicilio y me convenció para llevarlo a pasear por dos horas, pero luego desapareció y ya no contestó su celular, no sabía dónde buscar a mi hijo, porque la madre no tiene un domicilio fijo”, declaró el padre del niño.