Capturan en La Paz a un exguerrillero chileno que escapó de una cárcel en helicóptero

Luego de 29 años de permanecer prófugo, Pablo Muñoz Hoffman, exmiembro del grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile, fue capturado en Bolivia. En 1996, escapó de una cárcel de máxima seguridad chilena utilizando un helicóptero, un hecho que marcó uno de los episodios más audaces en la historia reciente de ese país.

El director nacional de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto, precisó que el prófugo fue detenido en La Paz, cerca del consulado chileno. Actualmente, se gestiona su entrega a las autoridades de su país.

"El sujeto escapó de una cárcel de máxima seguridad en Chile, utilizando un helicóptero, lo que lo mantuvo prófugo por décadas. Gracias al trabajo coordinado y al esfuerzo del equipo de Interpol Bolivia, logramos localizarlo y proceder a su aprehensión", informó.

Muñoz Hoffman cumplía condenas en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán y estaba vinculado a otros crímenes graves, como el asesinato del coronel Luis Fontaine y un atentado fallido contra el general Gustavo Leigh Guzmán, integrante de la junta militar golpista de 1973.

Su fuga ocurrió el 30 de diciembre de 1996, cuando abordó un helicóptero azul desde el patio de la prisión. Desde entonces, su paradero fue un misterio. Inicialmente, se sospechaba que había huido a Argentina y en 2018 surgieron rumores de que residía en Estados Unidos. Sin embargo, no se logró confirmar su ubicación hasta su reciente captura en territorio boliviano.

Durante el operativo, Muñoz Hoffman evitó proporcionar detalles sobre su estadía en Bolivia y no presentó documentos que acreditaran su identidad. No obstante, admitió haber ingresado al país por un punto fronterizo no autorizado, según indicó el jefe policial.