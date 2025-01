Zoonosis halló a canes que atacaron a una anciana desnutridos y en malas condiciones

Una jauría de 25 canes, 18 adultos y siete cachorros, fue hallada en el domicilio donde una anciana fue atacada y devorada por algunos de los animales. Las mascotas estaban desnutridas y algunas presentaban signos de violencia.

De acuerdo con el jefe de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Prudencio, los 25 animales fueron trasladados a Zoonosis y serán sometidos a un examen etológico (estudio para ver cómo una mascota se comporta o relaciona con su entorno); además, se verificará cuántos de los canes presentan manchas hemáticas y otros rastros en su pelaje.

“Las mascotas van a permanecer en Zoonosis, bajo observación. Pero de manera inmediata, por requerimiento de la Fiscalía y de la Policía, se va a verificar la existencia de manchas hemáticas. En un inicio, se detectó que cinco presentan algunas manchas”, explicó el jefe de Zoonosis.

Además, indicó que los 25 canes son el resultado de una mala cadena de reproducción por no ser esterilizados.

“Los animales no tenían comida, incluso, uno de ellos presenta una herida ocular. Todos los canes son criollos, con características iguales, tienen entre tres y cinco años, son jóvenes, pero la mayoría presenta una desnutrición crónica”, añadió.

Ataque

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Freddy Medinacelli, dijo que el miércoles pasado, cerca de las 18:00, se conoció de la muerte de la señora Elena Torrico Almaraz, de 90 años.

“Según las primeras investigaciones, la fallecida tiene una hija de 45 años, quien habría salido a trabajar, dejando a su madre sola. Al regresar, encontró a su familiar en el piso y con signos de mordeduras de can. La anciana fue trasladada a un centro médico, donde llegó a fallecer”, informó el jefe policial.

Testimonio

Mientras uno de los vecinos contó que los ladridos de los perros y los gritos de la hija de anciana alertaron al vecindario.

“La hija de la señora me golpeó la puerta y me pidió que la ayude, me dijo que a su madre le mordieron los perros. Cuando entramos a la vivienda junto a otros vecinos, vimos a la señora tendida en el piso, había sangre. Yo quise llamar a la Policía, pero los vecinos me pidieron que lleve a la señora al hospital en mi camioneta, y eso hicimos”, dijo Carlos.

Pero también señaló que la anciana estaba con vida cuando la dejaron en el centro médico. “La subimos a la camioneta en una frazada, estaba respirando cuando llegamos a Pro Salud”, dijo.

La autopsia reveló que falleció a causa de las múltiples mordeduras que sufrió. No se descarta que la víctima haya sufrido una caída antes de ser atacada.