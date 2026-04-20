Policía impide intento de avasallamiento de tierras en Apote

Un contingente policial intervino la tarde de este lunes en Apote Sur, Distrito 8 (El Paso) del municipio de Quillacollo, para desarticular un intento de avasallamiento que terminó con enfrentamientos directos, personas heridas y el hallazgo de diversos elementos ilícitos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo, con el apoyo estratégico de la UTOP de Cercado, se desplegó en el lugar tras reportes de que un grupo de personas intentaba tomar terrenos de manera ilegal.

La acción policial permitió la captura de 34 individuos, quienes fueron sorprendidos amedrentando a comunarios y propietarios en ese sitio.

Durante la requisa y posterior reducción de los sospechosos, los efectivos policiales encontraron elementos que complican la situación jurídica de los implicados:

Armamento: Se incautaron armas punzocortantes y material inflamable.

Drogas: Se halló marihuana entre las pertenencias de los arrestados.

Vínculos: Se decomisaron banderas que identifican a los sospechosos como integrantes de la barra brava de un equipo de fútbol cochabambino.

La intervención no fue pacífica; se registraron enfrentamientos durante varios minutos antes de que la Policía lograra retomar el control.

Un herido de bala

Se ha confirmado la existencia de una persona herida por proyectil de arma de fuego. Las autoridades aún investigan si el afectado es un comunario o un efectivo policial, y se espera un parte médico sobre su estado de salud.

Los 34 fueron trasladados al Comando Regional de la Policía del Valle Bajo, en la ciudad de Quillacollo, donde prestaron sus declaraciones informativas.

Se anunció un informe oficial detallado por parte del Comandante del Valle Bajo para esclarecer el origen de las armas de fuego y la logística detrás de este intento de toma ilegal en Apote.