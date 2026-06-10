¡Ya nació Gustavito Gil Molina! Dayana Molina y Gustavo Gil celebran la llegada de su primer hijo

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 10/06/2026 a las 15h39
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La familia creció para Dayana Molina y Gustavo Gil. En las últimas horas se confirmó el nacimiento de Gustavito Gil Molina, el primer hijo de la presentadora de televisión y el empresario cruceño, una noticia que llenó de alegría a sus familiares, amigos y seguidores en redes sociales.

Dayana compartió durante los últimos meses varios momentos de su embarazo, generando gran expectativa entre sus seguidores, quienes ahora celebran junto a la pareja la llegada del pequeño Gustavito.

La historia de amor entre Dayana y Gustavo comenzó durante el Carnaval cruceño de 2022. En ese entonces, Dayana se desempeñaba como Reina del Carnaval, mientras que Gustavo era presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC). Meses después hicieron pública su relación, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del ámbito social y televisivo del país.

Dayana Molina es una reconocida presentadora de televisión, modelo y ex reina del Carnaval de Santa Cruz, mientras que Gustavo Gil es un empresario y dirigente ligado a la organización de la máxima fiesta grande de los cruceños.

Tras varios años de relación, la pareja contrajo matrimonio en 2025 y ahora inicia una nueva etapa con la llegada de su primer hijo, Gustavito Gil Molina, quien ya recibe cientos de mensajes de felicitación y cariño en redes sociales. 

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