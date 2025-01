FBB busca técnico y prepara elecciones para febrero 2025

La salida del entrenador argentino José Podskoc generó un vacío en la dirección técnica de las selecciones de Bolivia, una de las asignaturas a resolver por la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), que además el próximo mes de febrero elegirá a su nueva directiva.



La salida de Podskoc, luego de permanecer casi tres años en el cargo, se oficializó el pasado mes de octubre, pero no hubieron muchas repercusiones. Según Saúl Villarroel, secretario general de la FBB, el profesional dejó sus funciones por temas de salud.



“Sí, efectivamente 2025 se nos pone con muchos retos definitivamente. Uno en el sentido técnico. José Podskoc dejó la selección boliviana, esto debido a algunos temas de salud, la lejanía de su hogar, creo que le han afectado temas familiares y otros aspectos. En definitiva, tenemos que plantearnos cómo vamos a organizarnos con respecto a la selección; en lo particular, creo que debemos probar entrenadores jóvenes bolivianos, creo que es importante empezar a salir con nuestra propia gente y buscar la forma de encontrar el camino de nuevos retos con nuestros deportistas”, indicó Villarroel.



En cuanto a las elecciones, la FBB tendrá el claustro en febrero de este año. Eso implica una participación de las nueve asociaciones departamentales y las 36 municipales, en busca de fijar las directrices para la gestión 2025-2029.



“Quien vaya a asumir el reto de la dirección de la federación tiene enfrente un reto muy importante que es la conducción no solamente técnica, sino institucional económica y otros elementos que generan incertidumbre y mucho trabajo para 2025 y los años siguientes”, agregó.