La Albirroja es la peor clasificada en cuartos

Porto Alegre (Brasil)

Se obró el milagro para la selección de Paraguay, que se clasificó para los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2019 con sólo 2 puntos en la fase de grupos, algo que sólo había sucedido anteriormente con México hace 26 años, en la edición de 1993.

El combinado guaraní accedió a la segunda fase de la Copa América gracias al empate a un gol entre las selecciones de Ecuador y Japón en el Grupo C y a la menor diferencia de goles (-1) respecto a los nipones (-4), que también habían alcanzado 2 puntos.

Así, por segunda vez desde que en 1993 la Copa América se comenzó a celebrar con tres grupos de cuatro equipos, un equipo se saca el pasaje más barato del torneo para los cuartos de final al pasar con sólo 2 puntos y sin ganar ningún partido.

Hasta ahora sólo México en su primera participación en la Copa América había conseguido lo mismo, cuando cerró la fase de grupos con dos empates y una derrota, además de un saldo de dos goles a favor y tres en contra.

En aquella ocasión el blando comienzo del Tricolor no fue impedimento para que después alcanzara sorprendentemente la final que perdió contra Argentina por 2-1.

En la actual edición, Paraguay acabó la fase de grupos con dos empates ante Catar (2-2) y Argentina (1-1) y una derrota contra Colombia (1-0), que le deja un registro de tres goles a favor y cuatro en contra, lo que le hace el segundo peor equipo en unos cuartos de final de la Copa América.

De las 10 ediciones que se han disputado bajo el formato de tres grupos de cuatro, Paraguay se ha clasificado para los cuartos de final como tercero en cuatro ocasiones.

En Argentina 2011, donde alcanzó la final, también lo hizo sin una sola victoria al haber empatado sus tres compromisos de la fase de grupos contra Ecuador (0-0), Brasil (2-2) y Venezuela (3-3).

La selección dirigida por Eduardo “El Toto” Berizzo le toca ahora medirse a la anfitriona Brasil en los cuartos de final, en un partido donde deberá mostrar más argumentos, pues la Canarinha no venderá igual de barato el cupo para las semifinales.

Todo parecía sobre ruedas para los guaraníes cuando al minuto 55 de su partido de estreno en esta Copa contra Catar ganaban por 2-0 con el tempranero gol de Óscar Cardozo, de penalti, y el misil de Derlis González.

Se trató de un espejismo, porque el equipo árabe les empató con dos goles en apenas 10 minutos y lastró la trayectoria de Paraguay en la fase de grupos al privarles de una victoria que tenían casi asegurada.

Contra Argentina volvió a pasar algo similar, pues la Albirroja se puso en ventaja con un tanto de Richard Sánchez que fue igualado después por un gol de Lionel Messi de penalti y en los minutos finales desaprovechó un penalti que Franco Armani atajó a Derlis González.

Ante Colombia, con la obligación de ganar para no depender de otros resultados, Paraguay no dio la talla contra un rival que no se jugaba nada y que había dado descanso a muchos de sus titulares en la defensa.

Su hombre más decisivo en el torneo ha sido hasta ahora Roberto “Gatito” Fernández, elegido mejor jugador del partido en los tres compromisos de Paraguay en la fase de grupos.

Con esa vida extra ganada de manera milagrosa gracias al 1-1 entre Ecuador y Japón, los paraguayos no tienen ya margen de error ante una hambrienta Brasil, que jugará en casa, con el viento a favor después de haber goleado por 5-0 a Perú y verse capaz de gustar sin su estrella Neymar presente en el campo.

PARAGUAY ELIMINÓ A BRASIL LAS DOS ÚLTIMAS VECES EN LA COPA

Paraguay, que se enfrentará a Brasil en los cuartos de final de la Copa América 2019, fue el verdugo de la Canarinha en las dos últimas veces que ambos combinados se cruzaron en el torneo, a través delos penaltis.

Así se saldaron los dos precedentes más recientes en Copa entre ambos conjuntos, que casualmente también se dieron en cuartos de las ediciones de 2011 en Argentina y de 2015 en Chile.

En 2011, donde Paraguay alcanzó la final del torneo, el encuentro terminó 0-0 y en la tanda de penaltis la Albirroja consiguió el pase a las semifinales por 0-2, después de que el conjunto brasileño fallase cuatro tiros seguidos desde los 11 metros.

Cuatro años más tarde, el cotejo acabó 1-1 (3-4) con goles de Robinho para Brasil y de Derlis González de penalti para Paraguay, quien también anotó desde los 11 metros el lanzamiento decisivo para volver a poner a los guaraníes en semifinales.

Estos dos enfrentamientos en cuartos de final son parte de los cuatro partidos consecutivos que Paraguay lleva invicto ante Brasil en la Copa América, pues también acumula un empate a dos goles en la fase de grupos de 2011 y un triunfo por 1-2 en 2004.