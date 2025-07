Estudiantes deberán presentar carnet de vacunación tras receso de invierno

El Ministerio de Educación informó que los estudiantes deberán portar su carnet de vacunación contra el sarampión al retornar del descanso pedagógico, en medio de un brote de sarampión que afecta ya a seis de los nueve departamentos del país y que llevó al Gobierno a declarar emergencia sanitaria nacional.

La medida busca frenar el avance del virus, especialmente en niños que no han sido inmunizados o no han completado su esquema, que llegarían al 39%, de acuerdo con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

El Ministerio de Salud reportó que ayer sumaron 87 casos positivos de sarampión, Santa Cruz es la región más afectada, puesto que concentra la mayor cantidad de contagiados.

El viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, indicó que esta exigencia busca brindar mayor seguridad sanitaria en las aulas. “Al retorno dentro de lo que significa clases presenciales, los estudiantes deben llevar su carnet de vacuna, para efectos también de darle un nivel de seguridad, porque en definitiva es una decisión del papá”, explicó.

Según datos de Unfpa, sólo el 61% de los niños en Bolivia recibió las dos dosis necesarias de la vacuna contra el sarampión, lo que deja a más de un millón de menores sin protección completa. En el caso de la primera dosis, la cobertura alcanza al 88 por ciento, aunque aún hay cerca de 370 mil niños sin ninguna inmunización.

El representante de Unfpa en Bolivia, Pablo Salazar, alertó que, pese a que las cifras no son las más bajas de la región, no son suficientes para evitar brotes. “Si bien las coberturas no son muy bajas, no son suficientes para garantizar que no haya estos brotes”, afirmó.

La meta es alcanzar el 95 por ciento de cobertura completa para cortar la cadena de transmisión. Ante este panorama, el Ministerio de Salud activó campañas de vacunación masiva dirigidas a niños menores de nueve años y mantiene restricciones en la educación presencial en algunas regiones.

Tejerina instó a los padres y tutores a aprovechar el receso escolar para vacunar a sus hijos. “Los casos que se presentan están en niños que no han completado su esquema de vacunación o que no han sido vacunados; conlleva una responsabilidad de los padres de familia”, señaló.