Aprehenden a dirigente vecinal que impulsa las movilizaciones en La Paz

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Justino Apaza, fue aprehendido este miércoles tras ser implicado como uno de los impulsores de las movilizaciones y bloqueos en el departamento.

El dirigente participó del reciente cabildo de sectores sociales en la Ceja de El Alto, donde también acudió el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, para ratificar la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.

Luego de ser capturado, Apaza fue trasladado hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la sede de gobierno, a la espera de que brinde su declaración informativa, sea imputado y luego se fije su audiencia de medidas cautelares.

De acuerdo con la orden de aprehensión, los delitos que pesan en su contra son instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.