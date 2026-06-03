Lara: “el estado de excepción es la última alternativa”

El vicepresidente Edmand Lara informó la tarde de este miércoles los resultados del encuentro sostenido entre el Gobierno, los presidentes de las cámaras y jefes de bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al cumplirse 34 días consecutivos de bloqueos en diferentes regiones del país.

La reunión, calificada como urgente, se llevó a cabo en instalaciones de la ALP con la participación de autoridades del Ejecutivo, la Vicepresidencia y jefes de bancada de distintas fuerzas políticas, con el objetivo de encontrar salidas a la conflictividad social.

En ese marco, Lara destacó la actitud de algunos sectores movilizados y reveló que la Federación Túpac Katari hizo llegar una carta con demandas dirigidas al presidente, entre ellas la liberación de dirigentes detenidos. “La Túpac tiene buena intención”, afirmó la autoridad.

Asimismo, señaló que el presidente Rodrigo Paz expresó su apertura al diálogo y que la respuesta del Gobierno a las solicitudes planteadas ya se encuentra en proceso de socialización con dicho sector. “El presidente ha hecho conocer la predisposición que tiene al diálogo”, indicó.

El vicepresidente subrayó que tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo se mantienen firmes en la defensa del orden constitucional. “Estamos firmes, tanto el Ejecutivo y el Legislativo en la defensa de la Constitución y la democracia. Vamos a seguir nosotros haciendo el puente para que los sectores se sienten a dialogar y que el diálogo sea la forma en que se resuelva este conflicto y se pacifique el país”, manifestó.

En relación a la Central Obrera Boliviana (COB), Lara reconoció la necesidad de continuar acercamientos. “Con la COB igual hay que trabajar, hay que acercarse”, sostuvo.

Finalmente, la autoridad advirtió que el estado de excepción es una medida extrema que el Gobierno busca evitar. “La última instancia es el estado de excepción. Nosotros no queremos el estado de excepción porque con el diálogo se va a resolver el conflicto”, señaló, sin precisar un plazo para el fin de los bloqueos.