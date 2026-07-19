España ante Argentina disputan la gran final del Mundial 2026

Fútbol Int.
AGENCIAS
Publicado el 19/07/2026 a las 8h26
ESCUCHA LA NOTICIA

España y Argentina tienen una cita con la gloria este domingo en la final del Mundial 2026. Las dos mejores selecciones mostraron sus cualidades durante la competencia y en esta jornada solo una podrá gritar campeón, según Unitel.

La final se jugará a partir de las 15:00 (hora boliviana) en el estadio de Nueva Jersey y será transmitida por Unitel.

Argentina mostró carácter y amor propio para ganar sus compromisos. También contó con la inspiración de Lionel Messi, goleador del equipo sudamericano con 8 goles, quien lucha por la Bota de Oro frente al francés Kylian Mbappé (10).

El entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, tiene una duda en el mediocampo que pasa por la inclusión de Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone; este último estuvo en el once titular en el triunfo ante Inglaterra por 2-1 en semifinales.

España, por su parte, apuesta por el buen juego al ras del piso, con jugadores de buena técnica y mentalidad de ataque constante. El cuadro español llega a esta instancia tras vencer a Francia por 2-0.

El entrenador español, Luis de la Fuente, llenó de elogios al rival, aunque siempre expresó su confianza en sus dirigidos.

La atención está puesta en la joven figura Lamine Yamal, aunque le faltó mayor protagonismo en los últimos partidos, mientras que el delantero goleador Mikel Oyarzabal ha estado fino cada vez que tuvo su oportunidad: lleva 5 goles y siempre ha anotado en una final.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Engaño, lágrimas y pobreza van detrás del reclutamiento para Rusia
2
Vicepresidente: “Actualmente no hay ninguna relación con Rodrigo Paz”

Lo más compartido

1
Gobernador inspecciona el centro Cometa, de adolescentes en proceso de reinserción
2
Vicepresidente: “Actualmente no hay ninguna relación con Rodrigo Paz”
3
Contribuyentes de Cochabamba destacan beneficios de la Ley de Alivio Tributario
4
Más de 20 empresas exigen el pago de Bs 30 millones por el tren metropolitano
5
Tres trabajadores mueren aplastados por una carga de acero en El Alto

Más en Fútbol Int.

18/07/2026
10 goles para la historia: La disciplina de Inglaterra vence al fútbol champagne de Francia
Inglaterra y Francia disputaron en el Estadio de Miami un partido de fútbol más parecido a un match de tenis, donde el balón iba y venía. Al final el resultado...
Ver más
18/07/2026
Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
Francia e Inglaterra pelearán este sábado por la medalla de bronce del Mundial 20026 en un partido con más nombre que alicientes, que supondrá la despedida...
Ver más
Argentina volvió a escribir una página dorada en su historia mundialista. Cuarenta años después de aquel recordado triunfo por 2-1 ante Inglaterra en México 86, la Albiceleste repitió el marcador...
Ver más
15/07/2026
Argentina repite la historia ante Inglaterra: gana 2-1 y llega a la final del Mundial
En Portada
19/07/2026 País
Engaño, lágrimas y pobreza van detrás del reclutamiento para Rusia
El reclutamiento de combatientes para la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania no solamente ocurre en Bolivia, como se ha denunciado los últimos días, se trata...
vista
19/07/2026 País
Vicepresidente: “Actualmente no hay ninguna relación con Rodrigo Paz”
A ocho meses del inicio del Gobierno de Rodrigo Paz, el vicepresidente Edmand Lara Montaño decidió hablar sin intermediarios. En una extensa entrevista...
vista
18/07/2026 Seguridad
Voraz incendio forestal amenaza Quirusillas en San Lorenzo, Tarija
Un incendio forestal de gran magnitud avanza en el municipio de San Lorenzo, en Tarija, y mantiene en riesgo a la comunidad de Quirusillas, además de otros...
vista
18/07/2026 Fútbol Int.
10 goles para la historia: La disciplina de Inglaterra vence al fútbol champagne de Francia
Inglaterra y Francia disputaron en el Estadio de Miami un partido de fútbol más parecido a un match de tenis, donde el balón iba y venía. Al final el resultado...
vista
18/07/2026 Seguridad
Envían a la cárcel a tres reclutadores vinculados al caso de bolivianos enviados a Rusia
Un juez de Santa Cruz determinó este sábado dictar 60 días de detención preventiva para tres personas investigadas por el presunto reclutamiento de ciudadanos...
vista
18/07/2026 Mundo
EEUU emitió una alerta global a sus ciudadanos
El Departamento de Estado norteamericano emitió una alerta global a sus ciudadanos en el extranjero por el riesgo derivado de la “elevada tensión” en Medio...
vista
Actualidad
Decenas de murales han convertido a distintos puntos de la ciudad de Cochabamba en una galería a cielo abierto. En la...
Ver más
19/07/2026 Cochabamba
Murales convierten la ciudad del valle en una galería al aire libre
La Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (Cadeco) denunció que la Asociación Accidental Tunari, que se...
Ver más
19/07/2026 Cochabamba
Más de 20 empresas exigen el pago de Bs 30 millones por el tren metropolitano
Hace ocho años, la preocupación por los constantes incendios forestales en el Parque Nacional Tunari dio origen a la...
Ver más
19/07/2026 Cochabamba
Tunari Sin Fuego cumple ocho años de trabajo voluntario contra incendios
A ocho meses del inicio del Gobierno de Rodrigo Paz, el vicepresidente Edmand Lara Montaño decidió hablar sin...
Ver más
19/07/2026 País
Vicepresidente: “Actualmente no hay ninguna relación con Rodrigo Paz”
Deportes
España y Argentina tienen una cita con la gloria este domingo en la final del Mundial 2026. Las dos mejores selecciones...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
España ante Argentina disputan la gran final del Mundial 2026
Inglaterra y Francia disputaron en el Estadio de Miami un partido de fútbol más parecido a un match de tenis, donde el...
Ver más
18/07/2026 Fútbol Int.
10 goles para la historia: La disciplina de Inglaterra vence al fútbol champagne de Francia
El periodismo deportivo boliviano está de luto. Este sábado falleció José Vila de la Viña más conocido como Tito de la...
Ver más
18/07/2026 Multideportivo
Fallece Tito de la Viña, leyenda del periodismo deportivo nacional
Francia e Inglaterra pelearán este sábado por la medalla de bronce del Mundial 20026 en un partido con más nombre que...
Ver más
18/07/2026 Fútbol Int.
Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
Doble Click
Tras el éxito de su concierto inaugural, NOVA Filarmónica presenta el segundo programa de la temporada 2026 con una...
Ver más
19/07/2026 Música
NOVA vuelve con la “Sinfonía de historias inolvidades"
Medio siglo después, recupero algunos textos fragmentarios que me permiten estas líneas para recordar uno de los...
Ver más
19/07/2026 Cine
“Cinemateca, 50 años, todo lo que era posible”
¿Qué sentido damos al mundo en el que hoy vivimos, a las fuerzas que determinan nuestra existencia?
Ver más
19/07/2026 Cultura
El espíritu de nuestra época
El pianista boliviano  Daniel Álvarez Veizaga conquistó el máximo galardón en la primera versión del Premio Sur de...
Ver más
17/07/2026 Música
Pianista Daniel Álvarez gana Premio Sur de Música Nueva