España ante Argentina disputan la gran final del Mundial 2026

España y Argentina tienen una cita con la gloria este domingo en la final del Mundial 2026. Las dos mejores selecciones mostraron sus cualidades durante la competencia y en esta jornada solo una podrá gritar campeón, según Unitel.

La final se jugará a partir de las 15:00 (hora boliviana) en el estadio de Nueva Jersey y será transmitida por Unitel.

Argentina mostró carácter y amor propio para ganar sus compromisos. También contó con la inspiración de Lionel Messi, goleador del equipo sudamericano con 8 goles, quien lucha por la Bota de Oro frente al francés Kylian Mbappé (10).

El entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, tiene una duda en el mediocampo que pasa por la inclusión de Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone; este último estuvo en el once titular en el triunfo ante Inglaterra por 2-1 en semifinales.

España, por su parte, apuesta por el buen juego al ras del piso, con jugadores de buena técnica y mentalidad de ataque constante. El cuadro español llega a esta instancia tras vencer a Francia por 2-0.

El entrenador español, Luis de la Fuente, llenó de elogios al rival, aunque siempre expresó su confianza en sus dirigidos.

La atención está puesta en la joven figura Lamine Yamal, aunque le faltó mayor protagonismo en los últimos partidos, mientras que el delantero goleador Mikel Oyarzabal ha estado fino cada vez que tuvo su oportunidad: lleva 5 goles y siempre ha anotado en una final.