Gobernador inspecciona el centro Cometa, de adolescentes en proceso de reinserción

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 18/07/2026 a las 8h22
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El gobernador Leonardo Loza, realizó una visita de inspección al Centro Socioeducativo (Cometa), dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, donde recorrió sus instalaciones, conoció los talleres de formación técnica dirigidos a adolescentes en conflicto con la ley y entregó víveres secos y verduras para fortalecer su alimentación diaria, según un reporte de prensa.

Acompañado por la secretaria departamental de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, Deysi Caero, personal técnico de la gobernación, la autoridad verificó las condiciones en las que actualmente funcionan los ambientes del centro, cuya capacidad fue diseñada para albergar a 70 adolescentes, pero que actualmente atiende a 210 jóvenes, entre preventivos y con sentencia.

Durante el recorrido, el Gobernador destacó que, además de cumplir una función de resguardo, el Centro Cometa desarrolla un importante trabajo de formación y reinserción social mediante talleres productivos y técnicos que brindan nuevas oportunidades de vida a los adolescentes.

"Hemos venido a visitar a los jóvenes que están recluidos por diferentes circunstancias. Hemos realizado una pequeña inspección y constatamos que este centro fue construido para aproximadamente 70 personas, pero hoy alberga a más de 200 jóvenes. Existen algunas necesidades y carencias, pero también encontramos muchas aptitudes positivas. Aquí están aprendiendo, produciendo y preparándose para su futuro", manifestó la autoridad.

El Gobernador resaltó que los adolescentes reciben capacitación en diversas áreas técnicas como hidroponía, sublimado, costura, corte y confección textil, elaboración de yogur, mermeladas e insumos de limpieza para el hogar y la agricultura, conocimientos que les permitirán generar oportunidades de empleo y emprendimiento una vez concluyan su proceso socioeducativo.

Como parte de la visita, Leonardo Loza entregó raciones secas y verduras destinadas a la alimentación diaria de los internos. Explicó que estos productos fueron donados por el municipio de Villa Tunari y organizaciones productivas de la Federación Yungas Chapare, gesto solidario que el gobernador decidió compartir con los adolescentes del centro.

"Nuestros hermanos productores nos hicieron llegar alimentos y quisimos compartir ese cariño con los jóvenes del Centro Cometa, porque creemos que también necesitan el respaldo y la solidaridad de toda la población", expresó.

La secretaria departamental de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo señaló que esta visita forma parte de un plan de seguimiento permanente a los centros dependientes de la Gobernación, con el propósito de fortalecer su funcionamiento y mejorar las condiciones de atención.

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