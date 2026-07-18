Gobernador inspecciona el centro Cometa, de adolescentes en proceso de reinserción
El gobernador Leonardo Loza, realizó una visita de inspección al Centro Socioeducativo (Cometa), dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, donde recorrió sus instalaciones, conoció los talleres de formación técnica dirigidos a adolescentes en conflicto con la ley y entregó víveres secos y verduras para fortalecer su alimentación diaria, según un reporte de prensa.
Acompañado por la secretaria departamental de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, Deysi Caero, personal técnico de la gobernación, la autoridad verificó las condiciones en las que actualmente funcionan los ambientes del centro, cuya capacidad fue diseñada para albergar a 70 adolescentes, pero que actualmente atiende a 210 jóvenes, entre preventivos y con sentencia.
Durante el recorrido, el Gobernador destacó que, además de cumplir una función de resguardo, el Centro Cometa desarrolla un importante trabajo de formación y reinserción social mediante talleres productivos y técnicos que brindan nuevas oportunidades de vida a los adolescentes.
"Hemos venido a visitar a los jóvenes que están recluidos por diferentes circunstancias. Hemos realizado una pequeña inspección y constatamos que este centro fue construido para aproximadamente 70 personas, pero hoy alberga a más de 200 jóvenes. Existen algunas necesidades y carencias, pero también encontramos muchas aptitudes positivas. Aquí están aprendiendo, produciendo y preparándose para su futuro", manifestó la autoridad.
El Gobernador resaltó que los adolescentes reciben capacitación en diversas áreas técnicas como hidroponía, sublimado, costura, corte y confección textil, elaboración de yogur, mermeladas e insumos de limpieza para el hogar y la agricultura, conocimientos que les permitirán generar oportunidades de empleo y emprendimiento una vez concluyan su proceso socioeducativo.
Como parte de la visita, Leonardo Loza entregó raciones secas y verduras destinadas a la alimentación diaria de los internos. Explicó que estos productos fueron donados por el municipio de Villa Tunari y organizaciones productivas de la Federación Yungas Chapare, gesto solidario que el gobernador decidió compartir con los adolescentes del centro.
"Nuestros hermanos productores nos hicieron llegar alimentos y quisimos compartir ese cariño con los jóvenes del Centro Cometa, porque creemos que también necesitan el respaldo y la solidaridad de toda la población", expresó.
La secretaria departamental de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo señaló que esta visita forma parte de un plan de seguimiento permanente a los centros dependientes de la Gobernación, con el propósito de fortalecer su funcionamiento y mejorar las condiciones de atención.