Murkel Dellien gana su decimocuarto título profesional de dobles

Murkel Dellien conquistó su decimocuarto título de dobles al imponerse, junto a su compañero argentino Lorenzo Rodríguez, en el M15 Villa Constitución, en Santa Fe, Argentina, por el Men’s World Tennis Tour.

Dellien, de los mejores tenistas que tiene el país en la actualidad, participó durante la semana en el torneo de nivel Futures y logró llegó a lo más alto del podio.

Los encuentros se llevaron adelante en las canchas del Club Náutico Villa Constitución, donde junto a Rodríguez superaron cada fase hasta instalarse en la gran final.

Fueron los segundos sembrados y en primera ronda vencieron a los locales Leonel Castro e Ian Vertberger: 7-6(4) y 6-4, en cuartos de final derrotaron a los también argentinos Fantino de las Casas y Julián Cundom (6-3 y 6-1) y en semifinales superaron al boliviano Santiago Lora y al paraguayo Alex Núñez (6-3 y 6-4).

El encuentro decisivo se disputó el sábado y se quedaron con la corona tras derrotar a los argentinos Segundo Goity y Tadeo Meneo: 7-6(1) y 6-2.

“Contento de estar de vuelta en el circuito, la verdad que fuimos de menos a más y llevarme un trofeo a casa y ganar”, dijo Murkel tras salir campeón.

Se trata del primer título de dobles que gana Murkel en lo que va del año y el decimocuarto de su trayectoria profesional, de los cuales tres fueron challengers y 11 Futures.

Murkel también compitió en la modalidad de singles y llegó hasta los cuartos de final.