Asamblea priorizará PGE, elecciones para el TCP y TSJ y paquete de leyes

Tras el retorno de su descanso de dos semanas, la Asamblea Legislativa retornó ayer a sus labores con al menos tres leyes urgentes que debe tratar: Presupuesto General del Estado (PGE), el paquete de normas del Ejecutivo para reactivar la economía y la normativa para la elección de los magistrados faltantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional (TCP)

PGE

La Cámara de Diputados aprobó la norma el pasado 4 de julio en sus estaciones en grande y en detalle y la remitió a la Cámara de Senadores para su análisis y debate.

La diputada Claudia Bilbao (PDC) calificó de urgente el tratamiento del PGE e indicó que, tras el retorno del receso, este debe ser el primer tema en agenda, debido a que contempla recursos para la ejecución de proyecto

Lo primero que se tiene que tratar es este presupuesto, porque también tiene recursos para ejecutar proyectos. Necesitamos que esos recursos se muevan y la única forma es aprobando ese presupuesto”, afirmó

TCP y TSJ

En la agenda de Diputados prevén esta semana el tratamiento del proyecto de Ley Transitoria de Convocatoria para la Preselección de Postulantes y la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objetivo de completar las elecciones judiciales pendientes y cubrir las acefalías existentes en ambos tribunales.

La Comisión de Constitución prevé retomar el análisis de la norma entre hoy y mañana. El diputado de la Alianza Libre, Sergio Vásquez, informó a Erbol que la iniciativa busca dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y viabilizar la elección de las autoridades judiciales que quedaron pendientes en los comicios parciales.

Paquete de leyes

Aunque el Ejecutivo aún no envió el paquete de leyes que el presidente Rodrigo Paz anunció ya hace varios meses, la Asamblea exigirá y priorizará su tratamiento.

Entre esos proyectos están la Ley de Hidrocarburos; de Inversiones; de Minería; del Emprendedor Boliviano; Ley Electoral; de Reforma de la Justicia; de Seguridad Nacional; de Reducción del Estado y de la Burocracia y la nueva Ley de Electricidad.

Otras normativas urgentes que también tratará la Asamblea son las propuestas del 50/50 o el nuevo Pacto Fiscal y atender los proyectos de ley que envió el Órgano Judicial.