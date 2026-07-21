Incendios afectan a tres departamentos y alertan de 809 focos de calor en el país

Incendios de magnitud afectan a municipios de los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Cochabamba. En tanto, alertan sobre la existencia de 809 focos de calor en el país, que si bien pueden extinguirse sin pasar a siniestros, el Gobierno ha instruido a la Agencia Boliviana Espacial (ABE) realizar monitoreos permanentes con fines preventivos.

La Gobernación de Tarija ha declarado al municipio de San Lorenzo en situación de “desastre” y sus autoridades claman atención porque los incendios han sobrepasado su capacidad técnica, operativa y financiera.

La alcaldía confirmó que el fuego “ha consumido miles de hectáreas, ocasionando importantes pérdidas en la flora y fauna” de la región.

Además, la Gobernación hizo un llamado a otros gobiernos municipales, instituciones públicas y privadas, organizaciones y a la población en general del país “para sumar esfuerzos y brindar el apoyo necesario” en la tarea del apagado del fuego.

Tras la declaratoria de desastre, autoridades nacionales llegaron el domingo hasta la región afectada e informaron que el incendio está controlado en un 80%.

En Santa Cruz, la parte más afectada por el incendio es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, que está afectado por un incendio que ingresó desde Brasil.

En Cochabamba el Parque Nacional de Tunari también fue afectado por el fuego.

En Santa Cruz

El director de Recursos Naturales de la Gobernación, cruceña, Yovenka Rosado, indicó que la situación se mantiene bajo monitoreo permanente y advirtió que se aplicarán sanciones contra quienes incumplan la normativa ambiental.

“Tenemos cuatro incendios activos y se están realizando todos los esfuerzos para controlarlos”, afirmó la autoridad.

Rosado explicó que la Gobernación coordina las tareas de respuesta con municipios, bomberos voluntarios e instituciones nacionales para sofocar las llamas y reducir los daños ambientales.

Provocados

La Gobernación de Santa Cruz informó que cuatro incendios forestales permanecen activos en distintas zonas del departamento y anunció que impulsará procesos legales contra las personas responsables de provocar quemas ilegales, en el marco de la temporada de mayor riesgo de incendios.

Las autoridades departamentales señalaron que brigadas de emergencia y bomberos continúan desplegados para contener los focos de calor y evitar que el fuego se propague hacia áreas de mayor vulnerabilidad.

“Vamos a iniciar acciones legales severas contra quienes provoquen estos incendios”, advirtió Rosado.

La autoridad recordó que durante la temporada seca aumenta el riesgo de propagación del fuego, por lo que exhortó a la población y a los productores a evitar chaqueos y quemas no autorizadas.