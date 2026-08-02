A 15 años de su vigencia, la Ley Avelino Siñani sigue en debate

Quince años después de la promulgación de la Ley 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez, el debate sobre sus resultados sigue abierto. Pocas reformas educativas han generado posiciones tan opuestas. Para unos, representa la transformación más importante de la educación boliviana desde la Reforma Educativa de 1994; para otros, es el origen del deterioro de la calidad del aprendizaje.

La realidad parece ubicarse en un punto intermedio: el modelo introdujo avances importantes en materia de inclusión, pero todavía enfrenta serias dificultades para traducir sus principios en mejores resultados dentro del aula.

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo nació con un objetivo ambicioso: dejar atrás una educación centrada únicamente en la memorización y construir un sistema que valore la identidad cultural, el aprendizaje comunitario, la producción, la interculturalidad y el desarrollo integral del estudiante. También incorporó la enseñanza de lenguas originarias, el reconocimiento de saberes indígenas y una evaluación menos enfocada en los exámenes tradicionales.

Estos aspectos son reconocidos incluso por especialistas que mantienen una mirada crítica sobre la norma.

La inclusión de sectores históricamente marginados, la valoración de la diversidad cultural y el intento de vincular la escuela con la comunidad son considerados aportes relevantes del modelo.

Sin embargo, la principal discusión ya no gira en torno a los principios de la ley, sino a sus resultados concretos. Diversos estudios académicos sostienen que, después de más de una década de aplicación, Bolivia aún no cuenta con evaluaciones integrales que permitan medir objetivamente el impacto del modelo educativo en el aprendizaje de los estudiantes.

Las críticas más frecuentes apuntan a la implementación. En 2025, el sociólogo y exministro de Educación Félix Patzi, uno de los impulsores iniciales del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, sostuvo que el problema no estab necesariamente en la filosofía de la Ley 070, sino en su aplicación.

“La propuesta fue desvirtuada en su implementación”, señaló, al advertir que conceptos como la educación comunitaria, la descolonización y la educación productiva no lograron desarrollarse plenamente dentro del currículo ni en la práctica pedagógica.

Reconocimiento

En una línea similar, el exministro de Educación Roberto Aguilar, quien lideró la elaboración e implementación de la Ley 070, reconoció en su momento que existen deficiencias, aunque consideró que estas corresponden más a las modificaciones curriculares y a la ejecución posterior que al espíritu original de la norma.

“Los pésimos contenidos curriculares aprobados en los dos últimos años han generado una ruptura con lo avanzado en los encuentros pedagógicos”, dijo. El propio debate dentro del magisterio refleja esas tensiones. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub) sostiene desde hace varios años que la Ley 070 redujo la exigencia académica, debilitó la enseñanza de materias científicas y aumentó la carga administrativa.

También cuestiona que el sistema de evaluación sea excesivamente flexible y dificulte establecer criterios objetivos sobre el rendimiento de los estudiantes.

Frente a ello, otros especialistas responden que las deficiencias obedecen más a la falta de recursos, infraestructura y capacitación que al modelo educativo en sí.

La evaluación

La maestra Tania Mendieta Lara, entrevistada por Los Tiempos, considera que uno de los mayores aportes de la Ley 070 fue modificar la concepción misma de la evaluación.

“El sistema de evaluación constituye un avance significativo frente al modelo tradicional porque reconoce que educar no significa únicamente transmitir contenidos ni medir cuánto recuerda un estudiante.

Busca valorar al ser humano en sus diferentes dimensiones y relacionar el aprendizaje con su contexto y comunidad”, afirma.

No obstante, advierte que el principal problema aparece cuando ese planteamiento llega a las aulas.

Para que la evaluación realmente mida el impacto sociocomunitario es necesario fortalecer la formación docente, simplificar procesos administrativos y desarrollar instrumentos que permitan recoger evidencias auténticas, como proyectos comunitarios, producciones, observaciones, participación familiar, resolución de problemas reales y transformaciones observables en la comunidad.”

Para la educadora, el modelo cambió la filosofía de la evaluación, pero todavía debe fortalecerse la manera de demostrar y medir la transformación social que pretende generar.

Autoridad del maestro

Mendieta también identifica un aspecto que rara vez aparece en los documentos oficiales: la pérdida de autoridad del docente dentro del aula.

“Puede ser que se les dio demasiado poder a las juntas de padres y se nos quitó autoridad a los maestros.

Hoy muchas veces ya no se puede llamar la atención a un estudiante porque inmediatamente existen reclamos ante la dirección.

Tampoco había margen para reprobar cuando era necesario. Algunos estudiantes terminan haciendo lo que quieren y eso inevitablemente repercute en la calidad del aprendizaje.”

Su apreciación coincide con una de las observaciones más reiteradas por sectores del magisterio, que consideran que el sistema de evaluación terminó privilegiando la promoción y el acompañamiento antes que la exigencia académica, limitando además la capacidad del docente para mantener la disciplina dentro del aula.

A quince años de su creación, el balance de la Ley Avelino Siñani continúa lejos de ser definitivo. Sus defensores destacan que amplió el acceso a una educación más inclusiva, revalorizó las culturas indígenas y propuso una formación integral vinculada con la comunidad. Sus críticos, en cambio, advierten que esos avances no han ido acompañados de mejoras verificables en la calidad del aprendizaje y que la reforma aún carece de mecanismos sólidos para evaluar sus resultados.

El desafío para Bolivia ya no parece ser decidir entre mantener o rechazar la Ley 070, sino corregir sus debilidades sin renunciar a los avances que permitió construir.

Como coinciden tanto quienes la impulsaron como quienes la cuestionan, ninguna reforma educativa puede sostenerse únicamente en sus principios; su verdadero éxito termina midiéndose por lo que aprenden los estudiantes y por la capacidad del sistema para formar ciudadanos preparados para enfrentar los desafíos del país.