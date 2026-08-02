Reportan un muerto a balazos en San Ignacio de Velasco

En horas de la tarde de este domingo, se reportaron disparos en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde una persona perdió la vida.

Según el reporte preliminar, vecinos escucharon varios disparos entre las calles Chiquito y Bolívar. Postriormente, la víctima fue identificada como Dagner P., de 40 años, propietario de un restaurante y de profesión veterinario.

La Policía llegó al lugar y acordonó la zona para comenzar los actos investigativos.