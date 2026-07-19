Incendio afecta al Parque Tunari, en el sector de Liriuni

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 19/07/2026 a las 15h23
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Un incendio forestal afecta nuevamente al Parque Nacional Tunari, en la zona se Liriuni, al norte del municipio de Quillacollo, según un reporte preliminar de la plataforma ciudadana Tunari Sin Fuego. 

El siniestro se suma a los que se registraron el pasado fin de semana en las zonas de Andrada y Palca debido a acciones presuntamente provocadas. 

La plataforma informó que varios grupos de bomberos voluntarios se trasladan al sector y otros se preparan para partir. Sin embargo, tropiezan con problemas logísticos debido al mal estado de algunos motorizados. 

El humo del incendio afecta especialmente la parte norte del municipio de Quillacollo y parte de Tiquipaya. Sin embargo, la humareda se puede ver desde la ciudad de Cochabamba.

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