Paz anuncia acciones tras descartarse el caso narcomaderas

País
AGENCIAS
Publicado el 17/07/2026 a las 21h20
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El presidente Rodrigo Paz anunció este viernes que se asumirán acciones ante el impacto generado por las denuncias de supuesta droga en cargamentos de madera y rechazó las posturas políticas que, según observó, terminaron afectando a empresarios con décadas de trayectoria en mercados internacionales.

El caso surgió luego de que autoridades chilenas informaran sobre la supuesta detección de 108 toneladas de droga en cargamentos de madera boliviana; sin embargo, desde instancias como la Fiscalía advirtieron que no existen evidencias que confirmen esa versión y que los resultados conocidos hasta el momento contradicen esa acusación.

“Se tomarán las acciones, pero aquí no hay que ser antibrasileños ni antichilenos. Aquí hay que ir en la búsqueda de la verdad, porque son parte de una alianza comercial a futuro, tanto Chile como Brasil, para salir adelante. Y en eso también estamos trabajando”, expresó el mandatario, según un reporte de Unitel.

El mandatario también cuestionó que algunos sectores hayan aprovechado el caso con una finalidad política y consideró que las consecuencias recayeron sobre empresarios que dedicaron décadas a consolidar sus exportaciones.

“Lo que más me duele es que algunos aprovecharon políticamente creyendo que le hacían daño al Gobierno, le hacían daño a empresarios que llevan durante tantos años, 20 - 30 años, ganando mercados”, sostuvo. “En el fondo están haciendo daño a gente que lleva una vida dedicada a la producción y a dejar el buen nombre de Bolivia muy alto”, manifestó.

En ese sentido, planteó que el momento exige respaldo conjunto al sector forestal y anunció acciones para fortalecerlo.

La Cámara Forestal de Bolivia reportó que los controles extraordinarios paralizaron envíos durante varias semanas y provocaron una caída de hasta el 66% en las ventas externas respecto a un año normal.

En los últimos días, la entidad informó que algunos camiones retenidos comenzaron a ser liberados y expresó su expectativa de que las operaciones vuelvan a la normalidad.

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