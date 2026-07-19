Más de 20 empresas exigen el pago de Bs 30 millones por el tren metropolitano

La Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (Cadeco) denunció que la Asociación Accidental Tunari, que se adjudicó la construcción del tren metropolitano, mantiene una deuda de más de Bs 30 millones con alrededor de 20 empresas subcontratadas que participaron en la ejecución de la obra.



El presidente de Cadeco, Marcelo Zubieta, informó que las empresas afectadas reclaman el pago de planillas por trabajos ya ejecutados y la devolución de la retención del 7% aplicada como garantía de cumplimiento de contrato. Según explicó, esas obligaciones permanecen pendientes desde la gestión 2018, pese a que el tren metropolitano ya se encuentra en funcionamiento.



“Las empresas constructoras bolivianas cumplieron con los trabajos contratados, aportaron con mano de obra nacional, pagaron impuestos y asumieron todas sus obligaciones; sin embargo, después de varios años siguen esperando el pago de planillas y la devolución de recursos que les corresponden por derecho”, afirmó Zubieta.



El dirigente señaló que el incumplimiento afecta la estabilidad económica de las empresas subcontratistas y compromete la continuidad de sus operaciones. Además, advirtió que la situación pone en riesgo más de 1.000 empleos directos generados por estas compañías.



Cadeco también denunció que los actuales representantes legales de la Asociación Accidental Tunari no reconocen las deudas, al argumentar que corresponden a administraciones anteriores.



La senadora Wanda Medrano pidió al Ministerio de Obras Públicas transparentar el manejo de los recursos destinados al proyecto y aclarar si los desembolsos realizados por el Estado fueron utilizados para cumplir con las obligaciones pendientes con las empresas subcontratistas.



La legisladora recordó que el Tren Metropolitano fue ejecutado bajo la modalidad de contrato “llave en mano” y sostuvo que es necesario conocer el destino de los recursos públicos asignados a la obra. También solicitó que se informe quiénes son los actuales representantes de la Asociación Accidental Tunari y quién recibe los pagos efectuados por el Estado.



Cadeco informó que presentó una solicitud formal para que el Ministerio de Obras Públicas y la Unidad Técnica de Ferrocarriles intervengan en el caso y fiscalicen el destino de los recursos desembolsados para el proyecto.



La institución también pidió que se garantice el pago de las obligaciones pendientes o en su defecto, que se retengan futuros desembolsos a la Asociación Accidental Tunari.



Los representantes del sector constructor manifiestan que una solución permitirá evitar un mayor perjuicio económico para las empresas nacionales que participaron en una de las principales obras de infraestructura ejecutadas en Cochabamba.



La Asociación Accidental Tunari aún no se pronunció públicamente sobre las observaciones planteadas por la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba.