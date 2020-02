Always logra una victoria insuficiente frente a Millonarios

Otra vez por un penal no convertido. Otra vez por la ineficacia. Always Ready se convirtió anoche en el último equipo boliviano en quedar fuera de la Copa Sudamericana 2020. Fue incapaz de dar vuelta el resultado (2-0) en condición de local. Ganó por la mínima diferencia al colombiano Millonarios, anoche en el estadio Siles.

Como le ocurrió a otros planteles nacionales (The Strongest y Nacional Potosí), en copas internacionales, los penales evitaron la clasificación. Nelson Cabrera anotó el único tanto a los 90’ del encuentro. 25 minutos antes, Javier Sanguinetti falló un tiro penal (65’).

La mejor oportunidad para abrir el marcador la tuvo Always en el minuto 62, cuando el cuadro de Millonarios se quedó con diez hombres. En un remate de Sanguinetti el balón pegó en la mano de Bertel que se encontraba en la línea del pórtico que defendía Fariñez; el juez del partido cobró penal.

Javier Sanguinetti cobró el penal y se equivocó. El argentino mandó el balón al palo derecho del portero que atajó el disparo.

El ingreso de Samuel Galindo ordenó el medio sector, pero las fallas seguían en el ataque de Always. En el minuto 90 llegó el gol de la victoria. Marc Enoumba mandó un centro y Cabrera anotó de cabeza.

Le restaban seis minutos a Always Ready, pero la ineficacia para definir pasaba factura.

Al final, el cuadro paceño quedó fuera del torneo.

EDUARDO VILLEGAS: “NOS FALTA GOL”

“El déficit mayor es el gol, en todo caso el momento del último pase no está todavía siendo muy fino, estamos siendo torpes en ese sentido no dándole la dirección exacta”, señaló el entrenador de Always Ready, Eduardo Villegas.