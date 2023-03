Bayern Múnich despacha al PSG de Messi y Mbappé, que suma otro fracaso

París Saint-Germain volvió a chocar contra su peor pesadilla, el fracaso europeo, que por undécima vez desde la llegada de los cataríes a la capital francesa en 2011 se levantó como un muro para detener la ambición del club que con más dinero persigue la Liga de Campeones, tras perder 2-0 en su visita a Bayern Múnich en Alemania (global 3-0).

Por quinta vez en los siete últimos años, el PSG se ve incapacitado para superar una eliminatoria europea, pese a contar con Kylian Mbappé, quizá el jugador más en forma del momento, y con Lionel Messi, el más laureado de todos los tiempos.

Nada de eso sirve para convertir al equipo francés en la maquinaria necesaria para conquistar Europa y esta nueva eliminación prematura volverá a abrir un abismo de dudas en el club.

Los goles del cuadro bávaro fueron obra de Erik Choupo-Moting (16’ ST) y Serge Gnarby (44’ ST).

¿Seguirán sus referentes?

En primer lugar, el entrenador, Christophe Galtier, que ya había dejado escapar la Copa de Francia y que ahora se queda con la liga como único objetivo, demasiado poco botín para toda la tropa que tiene a sus órdenes.

Sólo el empuje de Mbappé parecía capaz de llevar en volandas todo el entramado de figuras reunido en París, pero la pegada del atacante francés no fue suficiente para doblegar al Bayern, lo mismo que hace un año sucedió ante el Real Madrid.

Tampoco ayuda esta eliminación a la continuidad de Leo Messi, que acaba su contrato este año si no se activa la temporada en opción que acordaron.

Si antes del Mundial su renovación parecía hecha, el triunfo de Argentina en Catar parece haber complicado las cosas.

El de Rosario se niega a rubricar el nuevo contrato y el club parece menos dispuesto a darle un cheque en blanco, lo que puede acabar con la estrella argentina en la liga estadounidense.

Milan vuelve a la carga

El Tottenham Hotspur vivió otra decepción, otra de esas noches agrias a las que está acostumbrada la afición Spurs y que esta vez se transformó en un apagado y gris encuentro que estuvo lejos de remontar ante el Milan (0-0), que vuelve a cuartos de final 11 años después y a codearse con los mejores de Europa.

Serán 16 los años que el Tottenham estará sin ganar un solo trofeo, con todas las competiciones perdidas en marzo y con el único aliciente que echarse a la boca un cuarto puesto en la Premier League que ya flojea por el acecho del Liverpool.

Incluso esta eliminación, triste y temprana, puede poner el punto y final a la etapa de Antonio Conte en el norte de Londres. Un romance que nunca ha acabado de cuajar, ya que el italiano no ha podido desplegar su sello en los Spurs, muy nutridos en ataque, pero poco en defensa.

Ayer, con el frío y la lluvia arreciando en la capital inglesa, el Tottenham creyó que su afición y su artillería sería suficiente para pasar por encima de un Milan que trajo un notable 1-0 de la ida y que jugó a encerrarse todo el partido.

La Liga Europa inicia octavos hoy

Roma y Real Sociedad se miden hoy (13:45 HB) en Italia, en un duelo inédito en busca de encarrilar la eliminatoria de octavos de final de Liga Europa, en la que los locales de José Mourinho tratarán de frenar el sobresaliente inicio en esta competición del conjunto txuri urdin.

Otros partidos de hoy: Sporting Lisboa vs. Arsenal, Union Berlín vs. Saint-Gilloise, Leverkusen vs. Ferencvaros, desde las 13:45 (HB); Shakhtar vs. Feyenoord, Manchester United vs. Real Betis, Juventus vs. Friburgo y Sevilla vs. Fenerbahçe, a las 16:00 (HB).