Asprilla se ratifica en su concepto sobre jugadores de Bolívar

Faustino "Tino" Asprilla no retrocede e insiste en que no ve nada bueno en los jugadores de Bolívar, que cree lograron buenos resultados ante Millonarios porque estos son peores que los bolivianos, pero no por otra cosa.

En el último programa de "Equipo F" de ESPN, donde Asprilla es comentarista, el jugador reitero que cree que Bolívar solo es fuerte por la altura de La Paz, y que fuera de esta ciudad "no pasa nada", pese a que ya lleva cuatro puntos de visita.

Entonces, uno de sus colegas le dijo que por estas palabras incluso el arquero de Bolívar, Carlos Lampe, le había mandando una dedicatoria sacándose una foto con un banco de madera. "Es que usted exageró en el calificativo", le dijo otra de las presentadoras a Asprilla.

"Es que para mí los jugadores de Bolívar siguen siendo de madera, lo que pasa es que los de Millonarios son de carbón y leña, eso ya no es cosa mía y a mí se me sale de las manos", señaló Asprilla.

El exmundialista por Colombia dijo que él tiene un criterio muy distinto a los jugadores actuales y que es su forma de ver las cosas. Revelando que además recién se enteraba del recado que le había mandado Lampe, a través de redes sociales.

Los comentarios de Asprilla, que fueron considerados como de menosprecio a Bolívar, habían sido respondidos por su presidente, Marcelo Claure, y hasta por el técnico Flavio Robatto que le mandó un saludo al Tino, tras el partido que empataron los académicos en Millonarios la semana pasada.

Bolívar manda en el grupo E de la Copa Libertadores y este martes podría recibir una ayuda de Millonarios ya que si le gana su partido a Palestino los académicos habrán sellado su clasificación a octavos de final.