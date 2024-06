Usain Bolt se rompe el tendón de Aquiles en un partido benéfico

El fútbol uruguayo estuvo de celebración ayer, cuando se cumplieron 100 años del primer título mundial obtenido por ese país en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Ver más Uruguay celebra 100 años del oro olímpico en París

Una de las versiones más grises de Francia, que coincidió con la ausencia de Kylian Mbappe que solo disputó el último cuarto de hora por una contusión de rodilla anterior, echó el cierre a la... Ver más Una gris Francia iguala con Canadá, que deja una buena imagen (0-0)

Always Ready tendrá al campeón defensor de la Copa Sudamericana, Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), como rival, en un choque inédito, en la llave de play off, en el encuentro de... Ver más Always Ready se medirá con Liga de Quito, por los play-off de Copa Sudamericana