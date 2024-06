Portugal golea y avanza a octavos

Portugal se impuso por 0-3 a Turquia en la segunda jornada del grupo F de la Eurocopa 2024 y logró el billete a octavos de final como primera de su sección. Junto con Alemania y España, son las tres selecciones que ya están en la siguiente ronda del torneo.

El partido fue arduamente disputado, con ambas selecciones jugando al ataque, y en el 22’ llegó lo único que no tenía hasta entonces: el gol. Tras una larga combinación de Portugal, la pelota llegó a la banda izquierda, donde Leão conectó con Bruno Mendes. El lateral puso un pase raso al corazón del área, y Kökçü no acertó en el despeje. Bernardo Silva, siempre atento, lo aprovechó para hacer el 0-1 con un potente zurdazo. Y solo siete minutos más tarde, Portugal dobló la ventaja en un grosero error de Akaydin. El defensa turco no vio el movimiento de su portero y se introdujo el balón en propia portería. Con el 0-2 se llegó al descanso en Dortmund.

Las cosas no cambiaron mucho tras el paso por vestuarios, y en el 56’ Bruno Fernandes anotó el 0-3 tras otro error de la zaga otomana, esta vez al tirar el fuera de juego. Ronaldo se plantó solo ante Bayındır y le regaló el tanto a su compañero en un gesto de generosidad.

De ahí al final fue un trámite para los de Roberto Martínez, que ni siquiera se vieron amenazados por la entrada de Arda Güler al terreno de juego en los minutos finales. Y si había peligro, aparecía Pepe para sofocarlo. Portugal estará en octavos de final, y Turquía luchará por ello en la última jornada.

La figura

Bernanrdo Silva se erigió como el jugador más destacado de la brega. El futbolista marcó el primer gol, no perdió el balón en ningún momento y tuvo una gran influencia en el control del partido por parte de Portugal. Siguió trabajando tanto en ataque como en defensa hasta el final del partido. Fue el jugador más incisivo sobre el terreno de juego.

“Estoy muy contento con los tres puntos y la clasificación. Estamos un paso más cerca de nuestro objetivo de ganar la competición, pero este es el primer paso”, señaló Bernardo Silva al término del encuentro.

“Me siento muy bien, muy contento por la victoria y con el trabajo que hemos hecho. Nosotros no hablamos de récords, sino de hacer las cosas bien con la selección. Queda mucho todavía, hay que trabajar y pelear mucho”, comentó por su parte el experimentado defensor Pepe.

El defesnor luso amplió su marca como jugador de más edad en disputar una fase final de la EURO, al saltar al terreno de juego con 41 años y 117 días.

Cristiano Ronaldo es el jugador más veterano en dar una asistencia en una EURO, con 39 años y 138 días. Asimismo, amplió a 22 su récord de participación en goles en la historia de la EURO (14 tantos y 8 asistencias).