Aplastante victoria: Peñarol 4 -0 The Strongest

Peñarol no dejó dudas sobre su poderío al derrotar con contundencia 4-0 a The Strongest en Montevideo. Desde el arranque del partido, el equipo dirigido por Diego Aguirre mostró su dominio, abriendo el marcador apenas a los 8 minutos con un gol de Leonardo Fernández.

Maximiliano Silvera amplió la ventaja a los 15 minutos, y Jaime Báez hizo lo propio al 35', dejando a los bolivianos contra las cuerdas. La fiesta de goles la cerró Facundo Batista al minuto 71 del segundo tiempo, sellando un resultado que deja prácticamente definido el pase a los cuartos de final para el equipo uruguayo.

Leonardo Fernández fue el jugador más destacado, no solo por su gol, sino también por su capacidad de conectar 65 pases efectivos y generar peligro constante con 7 remates al arco. Jaime Báez también brilló con un gol y una actuación sólida en el medio campo.

El esquema 4-5-1 de Peñarol, con Washington Aguerre en el arco y una defensa sólida compuesta por Milans, Méndez, Rodríguez y Hernández, fue clave para mantener el control del partido. En la ofensiva, Silvera lideró el ataque acompañado de un mediocampo creativo y efectivo.

The Strongest, bajo la dirección de Ismael Rescalvo, no encontró respuestas a la presión constante de los locales. El equipo boliviano alineó un 4-3-3, con Guillermo Viscarra en el arco y una defensa que no pudo contener los embates de los carboneros.

The Strongest tendrá una difícil tarea en el partido de vuelta, programado para el miércoles 21 de agosto, donde deberá buscar la remontada en casa si quiere mantener viva su esperanza en el torneo continental.