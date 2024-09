Bolivia buscará sumar ante Venezuela en El Alto

La selección nacional enfrentará hoy (16:00) a Venezuela en el duelo por la séptima fecha de las eliminatorias al Mundial 2026, a disputarse en el estadio de Municipal de Villa Ingenio, de El Alto, con la ilusión de sumar su segunda victoria y así acercarse a los puestos de clasificación.



Desde que la Conmebol confirmó el uso del estadio de El Alto, ubicado a 4.083 metros sobre el nivel del mar, se habló mucho de la altura del escenario.



El director técnico de la Verde, Óscar Villegas, que dirigió al club Always Ready y que juega de local en esta cancha, aseguró que, más allá del tema de la altura, Villa Ingenio tiene el mejor gramado de los campos de Bolivia, en el que se puede desarrollar un buen fútbol.



“No vamos ganar por estar unos metros más arriba, sino mostrando un buen fútbol. El campo se brinda para eso, además que con el escenario podemos hacer sentir la presión al rival”, sostuvo.



Entre tanto, el estratega de la Vinotinto, Fernando Batista, señaló que de lo menos que se habla en su equipo fue de la altura.



“Nosotros tenemos que prepararnos para ir a jugar un buen partido, porque sabíamos que podíamos ir a jugar ya sea en La Paz o en El Alto. Tenemos varios jugadores que están jugando en altura”, dijo.



Villegas señaló que se quiere mostrar una “renovación” en la selección y que antes que futbolistas nacionalizados prefiere “poner a jugadores jóvenes ganando esa experiencia en la banca y después que vayan sumando minutos”.



Si bien el estratega no prometió clasificar al Mundial, hoy se buscará sumar las tres unidades ante Venezuela. “Es importante ganar, hay un país que quiere tres puntos, para seguir avanzando y después pensar en Chile”, manifestó.



Para este cotejo, Villegas no podrá contar con el volante del club suizo Yverdon, Boris Céspedes, quien se lesionó en un partido de su equipo el domingo pasado; además, perdió a Adalid Terrazas, que viajó a Argelia para incorporarse a su nuevo plantel, el USM Alger.



Entre tanto, Venezuela, que va cuarta en las eliminatorias, visitará a Bolivia con tres sentidas bajas: Jhon Chancellor, Wilker Ángel y Yangel Herrera.



Bolivia es penúltima de la tabla de las eliminatorias con tres puntos, sólo por encima de Perú, que tiene dos.