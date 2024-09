Eliminatorias: Sancionan a ‘Dibu’ Martínez y no jugará ante Bolivia

El jugador argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez recibió una dura sanción con la suspensión de dos fechas, por lo que no jugará ante la selección de Bolivia, en el partido de las Eliminatorias previsto para el 15 de octubre.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial la determinación de FIFA contra Martínez, quien deberá cumplir la sanción durante los próximos dos partidos oficiales de su selección, es decir los encuentros ante Venezuela y Bolivia.



“El futbolista, Sr. Damián Emiliano Martínez, es declarado responsable de su comportamiento ofensivo y su violación de los principios del juego limpio (art. 13 CDF) en relación con los partidos Argentina vs. Chile jugados el 5 de septiembre de 2024 y Argentina vs. Colombia. disputado el 10 de septiembre de 2024”, señala eñ comunicado de la AFA.



Parte de la sanción es debido a que el arquero golpeó una cámara tras el encuentro con Colombia, en el que los cafeteros ganaron por 2-1 a la Albiceleste en Barranquilla por la octava fecha del clasificatorio para el Mundial de 2026.



El golpe quedó registrado en vivo en la señal internacional del partido.



Ante la situación, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD) elevó una queja contra el arquero de Argentina por atentar “contra la libertad de expresión” al agredir a un camarógrafo al término de un partido de las eliminatorias sudamericanas.



La ACORD señaló que el “manotazo” del ‘Dibu’ hizo que cayeran al “césped los elementos” del camarógrafo, un hecho que calificaron como un “atentado contra la libertad de expresión”.



En tanto, lo que ocurrió en Chile fue que el arquero repitió la acción que hizo al recibir el premio en Qatar en 2022, cuando apoyó el trofeo en la pelvis.



Finalmente, la AFA se manifestó “absolutamente en desacuerdo con la decisión tomada por la comisión disciplinaria de la FIFA”.