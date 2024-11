Uruguay venció a Colombia con un gol al minuto 100 y en un final de locos

Los fantasmas estaban ahí, otra vez posados sobre Marcelo Bielsa. Ganaba Uruguay 2-1 y dejaba atrás una racha de cuatro partidos sin ganar ni convertir. Pero una pelota al área del local, en el minuto 5 de adición, encontró la pierna de Andrés Gómez para el 2-2 de Colombia, que lo festejó con alegría. La cámara fue directo al entrenador rosarino y en su rostro estaban las dudas. Sin embargo, al electrizante partido le quedaba la última bola al aire y después de varios rebotes Manuel Ugarte la clavó abajo para hacer delirar al Centenario en el minuto 100 del complemento.



Así, la Celeste se tomó revancha del escandaloso juego de la Copa América y quedó como escolta de Argentina. Para Bielsa, además, llegó la paz necesaria tras la polémica por los dichos de Luis Suárez acerca de la mala convivencia del plantel con el DT.



Claro que no le fue sencillo a Uruguay imponerse. Colombia es, posiblemente, el mejor equipo sudamericano del año. Ya que los dirigidos por Néstor Lorenzo habían realizado una notable Copa América en la que perdieron la final en tiempo suplementario ante Argentina. Ese buen andar, además, logró trasladarlo a las Eliminatorias, en donde derrotó con autoridad a la Scaloneta en Barranquilla. Y este viernes realizó otro gran juego ante Uruguay.



La primera parte de Colombia fue muy buena. Algo por destacarle a Lorenzo: hace que el equipo juegue bien sin importar los intérpretes. En Montevideo, el entrenador argentino optó por sentar en el banco a James Rodríguez para aprovechar el presente de Juan Fernando Quintero. Se habrán lamentado los hinchas de Racing al enterarse que Juanfer estaría desde el inicio: la final de la Copa Sudamérica, del sábado 23 en Asunción, está a la vuelta de la esquina.



Por el contrario, los que no lloraron la presencia del zurdo fueron los propios colombianos: disfrutaron de un hermoso gol de tiro libre de Quintero. Es verdad que la ejecución contó con una gran ayuda del arquero Sergio Rochet, aunque la pegada fue fenomenal.



La etapa inicial culminó con la ventaja mínima para los colombianos y no estuvo bien: tal vez merecían un gol más. Fue superior de principio a fin porque Uruguay fue una sombra de lo que supo ser en las primeras fechas. La Celeste lució apagada, sin el sello peculiar de los elencos que comanda el rosarino. Cuesta ver a un equipo del Loco que corra poco. Algo de eso sucedió en esa etapa inicial.



Antes del gol de Juanfer, Jhon Durán, el compañero de Dibu Martínez en Aston Villa, erró un gol imposible: le ganó en el salto a Rochet, pero con el cabezazo le erró al arco vacío. Sobre el final, el arquero le tapó un buen remate desde afuera a Richard Ríos.



En el complemento sucedieron dos cosas que cambiaron el rumbo del partido: Colombia se replegó innecesariamente y Davinson Sánchez se metió un gol en contra luego de un buen centro de Marcelo Saracchi, que después abandonaría el campo de juego con una fatiga en el gemelo izquierdo. Uruguay, con ese tanto fortuito, volvió a convertir tras cuatro juegos. Y el empate lo llenó de energía.



Apareció entonces la garra charrúa y la intensidad típica de los equipos de Bielsa. El segundo gol lo anotó Rodrigo Aguirre, atacante de 30 años de América de México que debutó en la Selección Mayor.



Las secuencias finales fueron atrapantes. Colombia empató con algo de suspenso porque se revisó una posible falta de Yerry Mina. Parecía empate y problemas para Bielsa. Pero el destino le hizo un guiño al DT y el ingresado Ugarte puso el 3-2 para el delirio del Centenario. Y para el alivio del Loco.