Real Madrid busca acabar mejor el año en la Champions

La sexta jornada de la fase inicial de la Liga de Campeones 2024-2025 tendrá desde hoy una serie de partidos que pueden ser casi decisivos, al menos en el caso de Real Madrid y su incómoda posición.

Bajo el nuevo formato de competición, todos los equipos en la fase liga juegan hasta ocho jornadas. Los ocho primeros accederán a octavos de final, en tanto que los 16 siguientes (posición 9 a 24) irán a un play-off para completar a los ocho rivales de las siguiente fase.

Por ahora, Real Madrid está en zona de play-off y en busca de revalidar la corona obtenida en la pasada edición. Es el equipo 24 de la tabla general con 6 puntos y esta tarde (16:00 HB) visitará a Atalanta (11 puntos, puesto 5) para tratar de seguir con chances de cara a las últimas dos fechas que se jugarán en enero de 2025.

Los restantes partidos de hoy (hora boliviana) serán los siguientes: Dínamo de Zagreb vs. Celtic (13:45), Girona vs. Liverpool (13:45), Brest vs. PSV (16:00), Shakhtar Donetsk vs. Bayern Munich (16:00), Brujas vs. Sporting de Lisboa (16:00), RB Salzburgo vs. PSG (16:00), RB Leipzig vs. Aston Villa (16:00) y Bayer Leverkusen vs. Inter de Milán (16:00)