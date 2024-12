El jueves 19 de diciembre se realiza el sorteo de las fases preliminares de las Copas

La Conmebol llevará adelante el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana el próximo jueves 19 de diciembre.

Bolivia tendrá a dos equipos en la fase preliminar de la Copa Libertadores y cuatro en la Copa Sudamericana, pero de momento, solo uno tiene nombre y apellido, Universitario de Vinto que es Bolivia 1 a la Sudamericana, el resto aún lucha por confirmar sus boletos.

En la Copa Libertadores se sorteará primero los tres encuentros en la fase 1, con la presencia de 6 equipos provenientes de Bolivia (1), Ecuador (1), Paraguay (1), Perú (1), Uruguay (1) y Venezuela (1).

En el caso, de momento es Blooming el que clasificaría a esta instancia, al ocupar la sexta casilla de la tabla acumulada.

Bolivia no es parte del sorteo de la Fase 2 de la Libertadores, porque no tiene ningún equipo clasificado a esta instancia. Pero si será parte del sorteo de la Fase 3, con el cupo de Bolivia 3, en la que de momento se ubica The Strongest, al ser el segundo equipo mejor ubicado en la tabla acumulada.

Entre tanto, Universitario de Vinto y otros tres equipos nacionales serán parte de la fase preliminar de la Copa Sudamericana, en la participan 32 planteles: Bolivia (4), Chile (4), Colombia (4), Ecuador (4), Paraguay (4), Perú (4), Uruguay (4) y Venezuela (4).

Este sorteo es más sencillo, ya que los cuatro clubes de un país se enfrentan en dos llaves, a partidos únicos, donde el primer sorteado es el que será local.

De momento Aurora, Nacional Potosí y GV San José son los equipos que están en las casillas de Copa Sudamericana en la tabla acumulada.

La fase de grupos de ambas copas será sorteada la próxima gestión.