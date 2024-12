Real Madrid se queda con la Copa Intercontinental a costa de Pachuca

Real Madrid acabó ayer con el sueño de Pachuca y se alzó con el título de la Copa Intercontinental, luego de imponerse 3-0 en duelo correspondiente a la final y que se jugó en el estadio Lusail de Catar.



El Merengue sumó así otro trofeo a su extensa vitrina, agrandando su imagen tras la gran cantidad de títulos consolidados este año: La Liga, Supercopa de España, Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.



Real Madrid parece no tener un techo y lo demostró en un partido de intenso trámite en el que los Tuzos aguantaron 37 minutos.



Fue precisamente en ese minuto que Vinicius Júnior, recientemente galardonado con el premio The Best, asistió desde la banda izquierda para la definición del francés Kylian Mbappé.



El 2-0 fue cuestión de tiempo y el galo se vistió esta vez de asistidor, tras entregar el esférico para la definición de Rodrygo.



Finalmente, a instancias del VAR, Real Madrid selló el 3-0 con el lanzamiento penal ejecutado por Vinicius, que cerró una media temporada con éxito (39’ ST).



De esta manera, Real Madrid se consagró como el primer campeón de la Copa Intercontinental de FIFA (no confundir con la antigua Copa Interncontinental UEFA-Conmebol).



En cuanto a Pachuca, el saldo para el cuadro mexicano no fue tan negativo: se alzó con el título de las copas Derbi de las Américas (3-0 ante Botafogo) y Challenger (0-0, 6-5 en penales ante Al Ahly de Egipto).



El once egipcio tampoco se fue con manos vacías, tras alcanzar la corona de la Copa Asia-África-Pacífico (3-0 ante el emiratí Al-Ain).