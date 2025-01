Penúltima fecha de la Liga de Campeones 2024-2025: entre la gloria y las prisas

La séptima y penúltima fecha de la fase liga de la Champions 2024-2025 de UEFA tendrá a ocho clubes que están a un paso de la gloria de acceder a octavos, 16 que buscan meterse en esa zona y evadir los play-off, además de otros tantos que se aferran a seguir en competencia.

De los ocho primeros, con altas probabilidades matemáticas, Liverpool (18 puntos) y Barcelona (15) pueden abrochar su clasificación a la siguiente fase, siempre y cuando cumplan con los pronósticos de victoria, siendo el primero local del francés Lille (13) y el segundo visitante en casa del portugués Benfica (10), ambos cotejos a jugarse este martes 21 de enero desde las 16:00 HB.

Pero no menos importantes serán tres duelos que marcan el futuro de los cuatro equipos: Mónaco vs Aston Villa (13:45 HB), este martes; PSG vs Manchester City y Real Madrid vs RB Salzburgo, ambos en miércoles desde las 16:00.

A continuación, revise la programación completa y tabla de posiciones (rol de partidos y tabla de posiciones tomadas de UEFA):

