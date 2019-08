El entrenador Cristian Díaz ensaya con Melgar y Orfano

El volante de contención Víctor Hugo Melgar y el delantero por fuera Esteban Orfano podrían ser las novedades que presente el club Wilstermann este domingo cuando visite a The Strongest, desde las 15:00, En el estadio Hernando Siles.

Ambos jugadores fueron parte del trabajo táctico que realizó el estratega de Wilstermann, Cristian Díaz, con una labor de presión y marca.

Melgar fue el acompañante de Fernando Saucedo en la contención; mientras que Orfano estuvo como volante izquierdo trabajando junto con Cristian Chávez (enganche), Sebastián Galindo (volante por derecha) y Gilbert Álvarez (delantero de área).

Hoy en la práctica de fútbol el estratega argentino definirá si ambos jugadores serán elegidos o no para ser parte del once titular en el clásico nacional.

El médico del club Wilstermann, Alex Antezana, ratificó que Juan Pablo Aponte es baja en el equipo aviador para el partido del domingo, pese a que su evolución es muy buena del esguince de segundo grado en el tobillo derecho.

Antezana además confirmó que el volante de contención Jorge Ortiz tampoco será de la partida en el cotejo ante The Strongest.

“Ortiz tiene un desgarro microfibrilar de 12 x 2 milímetros, no podrá ser tomado en cuenta para el domingo”, sostuvo Antezana.

Díaz, entre tanto, ayer sostuvo que es optimista y esperará hasta el último momento por Juan Pablo Aponte y Jorge Ortiz, para ver si podrán ser o no tomados en cuenta para el encuentro ante The Strongest.

“Lo de las bajas no está confirmado, yo soy optimista. La evolución de ambos es muy satisfactoria. Lo de Jorge (Ortiz) es una pequeña sobrecarga, producto del esfuerzo de la competencia, y Juan (Pablo Aponte) se está sobreponiendo muy bien”, dijo el estratega aviador.

“No me interesa que el caso de Jorge haya tenido un poco de entrenamiento menos, ha hecho toda la pretemporada, no se ha perdido un entrenamiento, es un jugador muy inteligente, no sólo dentro la cancha, así que creemos que puede llegar a estar”, sostuvo.

Con este panorama, el técnico Díaz dispondrá hoy que el equipo realice una sesión de fútbol en el complejo de la laguna Alalay, donde el once con el que trabaje podría ser el siguiente: Arnaldo Giménez; Pablo Laredo, Edward Zenteno, Ismael Benegas, Óscar Vaca; Sebastián Galindo, Víctor Hugo Melgar, Fernando Saucedo, Esteban Orfano (Serginho); Cristian Chávez; Gilbert Álvarez.

“Mañana (por hoy) tenemos práctica de fútbol, ahí veremos las alternativas, tenemos futbolistas con ganas de hacer las cosas bien”, finalizó el técnico.

DÍAZ ESPERA CONOCER EL ESTADIO HERNANDO SILES

“Es un campo siempre difícil, que tendré la oportunidad de conocerlo personalmente, después de haberlo visto tantas veces por televisión”, manifestó el estratega de Wilstermann, Cristian Díaz, sobre el estadio Hernando Siles.

Este domingo, cuando Wilstermann enfrente a The Strongest, será la primera vez que visite el escenario de la zona de Miraflores, de La Paz.

En cuanto al rival del domingo, Díaz sostuvo que se trata de “un equipo grande, que ha levantado con la llegada de un nuevo entrenador”, pero que el cuadro Rojo se prepara para hacer “una buena prestación y hacer un buen partido de fútbol que nos permita tener un buen resultado”.

El estratega Díaz es un técnico conocido por el análisis que hace del rival y en esta oportunidad no será la excepción. Ayer adelantó que analiza el momento actual de The Strongest con Mauricio Soria al mando, pero no descuidará de ver que podía hacer el Tigre, antes de su llegada.

“Todos los partidos son distintos, por el rival, por sus jugadores, por la geografía misma”, sostuvo el estratega argentino sobre el clásico nacional del domingo, ante la consulta de cómo evalúa ese encuentro.