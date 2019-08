Técnico de la Verde saldrá de una lista de cinco entrenadores

El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) elegirá al próximo director técnico de la selección boliviana de una lista final de cinco entrenadores. En el momento la Comisión Seleccionadora realiza una depuración de casi 20 carpetas que tiene en su poder y que llegaron en los últimos días a la entidad federativa.

Antonio Decormis, presidente de la comisión seleccionadora, comentó ayer que profesionales de todo el mundo hicieron llegar sus documentos a la federación. “Estamos sorprendidos, tenemos propuestas de entrenadores de todo el mundo que quieren dirigir a nuestro seleccionado. Tengo entre 18 y 20 propuestas que han llegado a los correos con los que contamos”.

Decormis explicó que de todas las propuestas que tienen en su poder, se sacará “cinco finalistas”, que serán analizados por los miembros del Comité Ejecutivo.

“Hace una semana manifesté que elegiríamos de una terna, pero en la depuración final pasaremos cinco nombres”, subrayó.

El dirigente ratificó que entre los profesionales que hicieron llegar sus propuestas se encuentran el venezolano César Farías, el argentino Luis Hernán Crespo, el español José Camacho, el franco español Luis Hernández y una de las novedades es la intención que tiene de venir Francisco “Pako” Ayestarán, un entrenador de fútbol español que pasó 11 años como asistente de

Rafael Benítez y como entrenador en México, Israel, en el Valencia C.F. y UD Las Palmas.

FBF RATIFICA QUE VILLEGAS NO ES EL DT

Marco Antonio León, asesor jurídico de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), anunció ayer que Eduardo Villegas ya no es más el entrenador de la Verde.

“El profesor (Eduardo) Villegas ya no es director técnico de la selección”, ratificó León.

“Nos hicieron entrega, ahora, de la carta de rescisión. Esa carta no es legal, no aplica. No hay causal de rescisión”, dijo Javier Aramayo, abogado del técnico Eduardo Villegas, quien aseguró que su representado quiere hacer respetar su contrato.