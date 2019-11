FBF analizará las salidas para el torneo Clausura

Terminar el torneo sin completar el calendario es una de las posibilidades que podría ser tomada en cuenta por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para definir a los clubes que representarán al país en los torneos internacionales, según indicó ayer el vicepresidente de la entidad, Robert Blanco.

Tras las cuatro fechas suspendidas y con la posibilidad de aplazar la jornada que tendría que jugarse entre el miércoles y jueves de esta semana, la FBF tiene previsto buscar soluciones definitivas.

“Podemos decir hasta aquí llegamos, veamos cómo está la tabla, de acuerdo a eso nos van a representar (en torneos internacionales) y luego veremos. Si se ve, creo que los ocho primeros (equipos) están, para mí por lo menos hay seis clubes que tienen asegurado el 90 por ciento del premio. Creo que faltaría Oriente y Always Ready, ellos también están con un 70 por ciento clasificados, llevan ocho y nueve puntos de ventaja sobre los de abajo”, detalló el dirigente.

Blanco explicó que las cuatro fechas que serán reprogramadas se acomodarán de manera “tranquila” hasta antes de Navidad; sin embargo, si es que se posterga la jornada de esta semana, la reprogramación se puede extender más y el panorama se complicará para los clubes.

El cruceño detalló que la mayoría de los clubes tendría que extender los contratos con los jugadores y que si no se procede de esa manera se puede dar impugnaciones.

“Se debería estar jugando hasta que se vea un panorama claro de los clasificados y cortarlo el campeonato ahí nomás. Tenemos que buscarle la forma, pero eso es hablando entre los 14 clubes, son ellos los que pueden definir”, aseguró.

En este sentido, Blanco afirmó que la próxima semana será clave para decidir qué sucederá con el fútbol profesional. Lo más probable es que se convoque a una reunión del Consejo Superior de la División Profesional, tomando en cuenta que, según Blanco, no se puede esperar por una solución a los problemas del país.

Preocupación económica

“Esa preocupación la tienen por los sueldos de los jugadores. Creo que tenemos que reunirnos y tomar decisiones, que tienen que ser más fuertes y lo mejor para los clubes y los jugadores.Los futbolistas siguen ganando sueldos y eso es más dinero para los clubes”, dijo Blanco.

El directivo calificó como una “irresponsabilidad” la idea de declarar desierto el torneo Clausura, por lo que señaló que lo más prudente es continuar, aunque, en este punto, señaló que si se define jugar las 10 fechas restantes eso implicará que los equipos terminen pagando al menos un sueldo más.

“Al declarar este campeonato desierto no se recibirían esos montos y habría que pedir licencia a la Conmebol, eso no se puede hacer. Hay clubes que tienen contratos con los jugadores hasta el 20 de diciembre. Si pasamos a partir de ahí sin los contratos se vienen impugnaciones, no van a poder jugar esos futbolistas y así serían un montón de problemas más”, sostuvo.

La FBF espera tomar decisiones en esta semana.​

APUNTE

“Lo que menos importa es el fútbol”

Pese a que se buscan soluciones para el torneo Clausura, el vicepresidente de la FBF, Robert Blanco, aseguró que en este momento los intereses de la población están en la pronta solución de los conflictos sociales.

“Ahora lo que menos importa es el fútbol, creo que estamos en una situación la cual tenemos que ver la mejor manera de que se componga, todo por el bien de todos los bolivianos, porque ahora la gente nos escucha hablar de fútbol y nos odia”, dijo.

Asimismo, desde el viernes se publicaron dos videos con mensajes de jugadores que señalaron que si bien aman el fútbol primero se debe velar por el bien mayor del país.

FBF intentará “calmar las aguas” con Aurora

Cochabamba

APG

Después que el presidente del club Aurora, Jaime Cornejo, se fue con todo en contra del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD), además de amenazar con no presentarse en los partidos del torneo Clausura en tanto no se dé paso a las resoluciones en contra de Sport Boys, la FBF explicó que conversarán con el directivo para calmar las aguas.

El viernes Cornejo dijo -con tono exaltado- que hasta la fecha no se había hecho cumplir las resoluciones del Tribunal de Resoluciones y Disputas (TRD) que emitió sanción al club Sport Boys y que de acuerdo con la reglamentación federativa, el equipo ya tendría que haber descendido.

“Sabemos que en estos días debían reunirse los miembros del TSDD, pero ante los conflictos no hubo ese encuentro; sin embargo, nosotros hablaremos con el presidente del club Aurora y así conocer su posición. Existen caminos de solución”, expresó Adrián Monje, director de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, tras conocer las aseveraciones de Cornejo.

Además, puntualizó que en una próxima reunión se analizarán varios temas, por lo que se incluirá la posición de Aurora, cuyo presidente también amenazó en no presentarse a los partidos del torneo Clausura en tanto no se cumplan con las resoluciones.

“Veremos la manera de hablar con él (Cornejo) y tranquilizar este tema”, expresó Monje. En el mes de julio de este año el TRD emitió seis fallos debido a deudas con jugadores, en el caso específico de Sport Boys, debe pagar montos establecidos a Jorge Ruth y Said Mustafá, por 32 mil dólares.