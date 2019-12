Farías preparará dos equipos para las Eliminatorias

El director técnico de la selección boliviana, César Farías, tiene casi decidido que alistará dos equipos distintos para encarar el inicio de la Eliminatoria en marzo del siguiente año. El DT sostuvo que “lo más sensato” es alistar un

equipo adaptado a jugar en La Paz y tener otro grupo disponible para encarar el otro compromiso en condición de visitante. En ese sentido, al estratega le agradaría que en el sorteo la Verde inicie su camino a Catar 2022 en condición de local.

“Jugar con un equipo de altura es lo más sensato, sin que esto signifique discriminatorio. Pero yo sé lo que cuesta venir a jugar a La Paz y lo que podemos aprovechar por las dificultades que tienen los visitantes en llegar a esta ciudad”, subrayó.

El sorteo de la Eliminatoria se realizará el próximo martes 17 en Asunción, Paraguay, y en la cabeza de Farías ronda la idea de tener al menos un par de semanas antes a todo el grupo concentrado y sería mejor si en la confección del rol de partidos le toca arrancar como local en el estadio Hernando Siles.

“Es una gran posibilidad la de tener dos equipos y que ya la puse en práctica con el seleccionado de Venezuela. Sé el desgaste que existe en trasladarse de un lugar a otro y los cambios fisiológicos que juegan en el cambio del uso horario. Son variables interesantes que podemos tener la posibilidad de competir con dos equipos”.

El entrenador dijo que en este momento existe una base importante de jugadores habituados a la altura y que se encuentran militando en Bolívar, The Strongest, Always Ready, Wilstermann, San José y Nacional Potosí. Farías aguarda que muchos de los que tiene en carpeta para ser convocados no cambien de equipo la siguiente temporada.

“Lo que queremos es aprovechar esa adaptación y hoy da para jugar y hacer una selección con varios jugadores”.

Sobre el seleccionado Sub-23, confirmó que el 27 de este mes dará a conocer la lista de convocados, puesto que para el 2 de enero se encuentra planificado comenzar la concentración cerrada en Santa Cruz de la Sierra, y antes del 10 el conjunto boliviano estará instalado en Bogotá.

Para el 12 de enero se tendrá un partido amistoso ante Colombia.

TÉCNICO: “NO SOY VENDE HUMO”

“No soy un aventurero ni vende humo”, se encargó de mencionar el seleccionador nacional, César Farías, cuando se le consultó si pensaba que era aventurado soñar con una clasificación al próximo Mundial, cuando no existe condiciones para hacerlo.

La respuesta de Farías fue contundente, incluso afirmó que si no clasifica pone a disposición su cargo, pero pidió al periodista que abandone su trabajo si logra ir con la Verde a Catar 2022.

“No estoy mintiendo, creo que Bolivia puede ir al Mundial, tengo plena confianza en el futbolista boliviano y no soy ningún aventurero o vende humo. No es pecado tener ilusión, quiero que me den la chance de poder soñar”, manifestó Farías.