Dos bajas seguras en Wilstermann

Los volantes Serginho y Paúl Arano no podrán ser tomados en cuenta por el técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, porque aún no superaron sus lesiones.

Arano sufre de una fuerte contractura en la parte posterior del muslo derecho. El jugador volverá a ser evaluado la siguiente semana, para ver si ya podría retornar a los entrenamientos con el resto del grupo.

En tanto, Serginho sufre de una inflamación en el hueso mismo de la rodilla derecha. La lesión está en proceso de desinflamación.

En ambos casos, es bastante difícil que puedan si quiera ser tomados en cuenta para el clásico cochabambino que se disputará el próximo miércoles 29 de enero, debido a que ninguno de los dos completó la pretemporada y se mantienen realizando trabajo diferenciado.

Sumados a ellos se tiene la duda de si Jorge Ortiz y Marco Torsiglieri podrán ser tomados en cuenta, por diferentes razones.

Ortiz salió de un cuadro de dengue y, aunque ya lleva toda la semana trabajando con el grupo, todavía debe recuperar el físico que perdió por la enfermedad. Será el técnico quien decida si ya lo puede tomar en cuenta o no.

El caso del argentino Marco Torsiglieri es un poco más complicado, porque no se trata de una lesión, sino de su habilitación o inscripción. Pero tampoco es algún problema con su documentación, sino que Torsiglieri no puede ser inscrito aún en la División Profesional de Bolivia, porque para hacerlo Wilstermann debe presentar el documento de rescisión de contrato de mutuo acuerdo con el brasileño Nilson dos Santos.

Hasta donde su pudo averiguar ayer, el atacante brasileño estaba dispuesto llegar a un acuerdo con la institución aviadora para lograr su salida del plantel. Nilson aseguró que esperaba quedarse en Wilstermann y jugar la Copa Libertadores, pues fue por eso que vino a Bolivia, por este motivo no cree quedarse en el país en otro plantel, ya que recibió ofertas de Real Santa Cruz y San José.

Además, el delantero señaló que lo más seguro es que se vaya a Brasil, porque su esposa está embarazada. “Sólo en el caso de que tuviera una muy buena oferta de otro país, saldría de Brasil”, señaló.

Después del cotejo ante Nacional Potosí, no existe ningún jugador lesionado o golpeado con gravedad.

Hoy se evaluará a Ramiro Ballivián, que salió golpeado de la práctica matutina de ayer, pero al parecer no fue de gravedad y no le impediría ser tomado en cuenta para jugar ante Guabirá.

“ESTOY CONFORME CON EL RENDIMIENTO”

El director técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, aseguró que se quedó conforme con el rendimiento del equipo, pero no con los goles que fallaron en el partido de Nacional Potosí.

“Cuando el equipo hace goles no se nota, cuando el equipo no hace goles es lo primero que van a reclamar. Me hubiese gustado ver que el equipo concrete todo lo que generó, pero estoy conforme con el rendimiento, pero no con los goles que erramos”, señaló el estratega.

Asimismo, pidió a la hinchada que no se apresuren en sus juicios y críticas al plantel, después de 90 minutos disputados, porque en el equipo existen grandes valores que demostrarán su capacidad.