Farías ratifica dos equipos para debut de la Selección

¿Bolivia-Argentina, la prioridad? Con futbolistas sub-23 que juegan en la altura y con la base de Bolívar, The Strongest, Always Ready y Wilstermann, el seleccionador César Farías enfoca su mira en el partido de la Verde ante la Albiceleste, del 31 de este mes en el estadio Hernando Siles (16:00), en el inicio de la Eliminatoria sudamericana.

La selección debutará cuatro días antes, el 27 de marzo, ante Brasil. Aunque Farías dijo que no le “quiero restar importancia al partido de Brasil ni quiero decir que lo vamos a entregar porque sería mentira”, el DT también reconoció que el partido ante la Argentina de Lionel Messi es clave si se toma en cuenta que Bolivia debe ganar todos sus encuentros en la altura y su fortín, el Siles.

“En casa, ante Argentina, es un partido que tenemos una buena opción y debemos cuidar a los jugadores que van a jugar ese partido ante el desgaste de un partido frente a Brasil”, justificó el seleccionador.

La Verde se medirá con la Canarinha en Recife, con una temperatura que supera los 30 grados.

Farías identificó que la organización del duelo entre la Canarinha y la Verde llevó el encuentro a un lugar “bastante alejado de Bolivia”. En ese lugar “terminas extenuado porque tratamos de dar lo mejor”.

El DT de 46 años presentó ayer su propuesta de trabajo para encarar el sueño rumbo al Mundial de Catar 2022. Como reconoció en varias oportunidades, su objetivo es ganar todos los encuentros en casa, con el plus de la altura, para luego buscar puntos en el exterior. Su meta es “tener a los jugadores frescos y enfocados en lo que es su juego en la altura, su posesión de la pelota, las triangulaciones ofensivas, el tener un balance correcto, el saber aprovechar los minutos más álgidos”.

Farías deslizó que la base del equipo que recibirá a la Albiceleste estará conformada por jugadores de equipos de altura que actualmente están en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Apertura.

“Juega a favor de nuestro país que tres equipos de altura vienen siendo los más importantes en el campeonato, Bolívar, The Strongest y Wilster, y al que se sumó Always Ready, que está aspirando a competir en planos importantes con una gran cantidad de jugadores de jerarquía”, resaltó.

El seleccionador ponderó además que los cuatro planteles sumaron a futbolistas Sub-23 que ahora juegan en la altura: los bolivaristas Jairo Quinteros, Roberto Fernández y Víctor Ábrego; los atigrados Moisés Calero, Franz Gonzáles y Álex Arano; el millonario Leonardo Claros y los aviadores Sebastián Reyes y Moisés Villarroel, además de Fernando Saldías, de Municipal Vinto Palmaflor.

Pablo Escobar, quien ayer fue presentado como asistente técnico de Farías, comandará el trabajo de la Verde mientras la otra mitad del equipo encara el duelo ante Brasil

15 PERSONAS INTEGRAN EL CUERPO TÉCNICO

Con el paraguayo-boliviano Pablo Escobar, el argentino Alejandro Foglia y el venezolano Gustavo Pellicena, el grupo de trabajo subió a 15.

Éstos son los asistentes del DT Farías: Pablo Escobar - AT (paraguayo-boliviano), Luis García - AT (argentino), Pedro Depablos - AT (venezolano), Daniel Rosales - AT (venezolano), Lucas Navas - PF (argentino), Nehomar Matías - PF (venezolano), Alejandro Foglia - PF (argentino), Hamlet Barrientos - PA (boliviano), Gustavo Peliccena - analista (venezolano), José Chamón - analista (boliviano), Carlos Pino - coordinador (boliviano), Manuel Llorens - psicólogo (venezolano), Jaime Espinoza - médico (boliviano), Isaac Sanjinés - nutricionista (boliviano), Ruddy Romero - fisioterapeuta (boliviano).